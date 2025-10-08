Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

No dejes pasar la oportunidad y suscríbete a LA NUEVA ESPAÑA a un precio irresistible

La promoción está vigente desde el 7 de octubre

Promoción LA NUEVA ESPAÑA

Promoción LA NUEVA ESPAÑA

M. O.

LA NUEVA ESPAÑA te ofrece los mejores contenidos con una oferta que no podrás rechazar. Suscríbete ahora y accede a todos los contenidos web del periódico durante el primer mes por tan solo 2 euros (antes 6,99 euros). También podrás acceder a todos los contenidos web durante el primer año un por tan solo 20 euros al mes (antes 49,99 euros).

Con esta suscripción, tendrás acceso ilimitado a todas las noticias, a los pasatiempos y newsletters exclusivas, a sorteos especiales y descuentos y a una app más premium.

Si tan solo los contenidos web se te quedan cortos, podrás adquirir también la edición impresa digital junto a los contenidos web para todo un año por tan solo 85 euros el primero (antes 169,65 euros). Tendrás con ello todas las ventajas de Contenido Web y acceso a la versión digital del periódico y todos sus suplementos.

Ser suscriptor del periódico líder en Asturias pocas veces ha sido tan fácil. LA NUEVA ESPAÑA quiere que los asturianos puedan mantenerse al día y estar informados de la mejor manera posible. Por eso lanza una oferta que comienza hoy y que te permitirá acceder, por tan solo 2 euros el primer mes a todos los contenidos web del periódico o bien durante todo un año por solo 20 euros. De esta forma, podrás tener a tu alcance todas las informaciones exclusivas del diario y también las noticias de última hora, suplementos y contenidos multimedia.

