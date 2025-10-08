"Escanciando ideas", el nuevo formato para acercar la ciencia a los centros de mayores

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, en colaboración con la Universidad de Oviedo, inicia un ciclo de conferencias para acercar la ciencia a espacios cotidianos como los centros de mayores. La propuesta, “Escanciando ideas”, está inspirada en el formato internacional “Pint of Science” y busca transformar estos rincones en “lugares de encuentro, aprendizaje y divulgación”.

Las charlas comenzarán este jueves, 9 de octubre, en el en el Centro Social de Personas Mayores de Mieres (calle Escuela de Capataces, 41), a partir de las 18.00 horas, con dos ponencias. La primera, “¡Sincroniza tu vida! Sueño y ritmos circadianos”, por Alba Gutiérrez Menéndez (UIV/UNIR), y, la segunda “David con Goliat: juntos combatiendo el cáncer”, por Hugo Gutiérrez de Terán, del Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN).

Al centro de La Felguera (Langreo) se trasladarán el 30 de octubre con la charla “El enemigo invisible bajo tus pies”, impartida por Diego Baragaño del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Asimismo, tratarán de “Patógenos alimentarios: una amenaza a tener en cuenta”, con Javier Fernández Fernández (Universidad de Oviedo).

En noviembre, día 13, estarán en Aller, donde Daniel Miranda Prieto, de la Universidad de Oviedo y el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado (ISPA), hablará sobre “Artritis reumatoide: una rebelión dentro de tu cuerpo”. Ese día también profundizarán en “Neutrinos, las misteriosas partículas invisibles”, de la mano de Sara Rodríguez Cabo, de la Universidad de Oviedo.

Las últimas charlas del ciclo serán en Cabrales, el 28 de noviembre. Alfonso Gallo Bueno, de la Universidad de Oviedo, presentará “¡Pedirás café con leche templada y amarás la química sobre todas las cosas!”; mientras que su compañera Candela Zorzo Vallina se centrará en “Cerebro y memoria: cómo construimos nuestros recuerdos”.

La iniciativa está dirigida por los profesores Jonathan Rodríguez y Maidá Domat, de la Universidad de Oviedo, junto con el investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Dimas G. de Oteyza.

La propuesta busca fomentar el diálogo entre el mundo académico y la sociedad para convertir la ciencia en un tema de conversación habitual.