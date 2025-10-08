Imasa pide al juez la tercera prórroga del preconcurso
La ingeniería asturiana asegura tener "avanzada" la negociación con sus acreedores
La compañía asturiana de ingeniería Imasa ha solicitado este miércoles al juzgado de lo Mercantil número 4 de Oviedo una tercera prórroga de su preconcurso de acreedores, al caducar mañana el aplazamiento de tres meses otorgado el pasado 15 de julio.
Según un comunicado remitido a este periódico por la empresa, la razón aducida para pedir al juez otra prórroga es que "las negociaciones con los principales acreedores financieros se encuentran en una fase avanzada", por lo que "se hace necesario un periodo adicional para alcanzar un plan de reestructuración que permita a la compañía reestructurar su deuda financiera".
La compañía, que cuenta con más de 900 trabajadores, asegura tener una "sólida" cartera de proyectos contratados. El objetivo de la reestructuración, explican desde Imasa, es "fortalecer su patrimonio neto, impulsar su crecimiento, facilitar el desarrollo de su plan de negocio y garantizar la viabilidad de la empresa, preservando el empleo y reforzando su compromiso con sus clientes y proveedores".
La ingeniería asegura tener un grupo de ofertas en curso y "oportunidades de negocio detectadas en las que está trabajando comercialmente por más de 1.000 millones de euros" en los mercados y sectores industriales en expansión en los que opera.
En este contexto, la empresa está buscando un socio inversor que se incorpore al capital de la compañía para fortalecerse.
El precedente de Duro Felguera
La petición de Imasa se produce pocos días después de que el juzgado número 3 denegara a otra compañía asturiana del sector, Duro Felguera, su cuarta prórrroga del preconcurso. Esta empresa dispone de plazo hasta el próximo día 31 para solicitar la homologación judicial de su plan de reestructuración financiera o bien presentar el concurso de acreedores.
