Matan a tiros en Murcia a Giuliano Velo, investigado en su día por la muerte del mafioso calabrés Giuseppe Nirta, un crimen que salpicó a cuatro vecinos de Siero

La Guardia Civil investiga el asesinato a tiros de dos hombres cuyos cadáveres se encontraron este martes cerca de la localidad murciana de Lorca. Uno de los asesinados es Giuliano Velo, de 67 años, investigado hace unos años por la muerte en junio de 2017 de Giuseppe Nirta, "El Italiano", presunto miembro de la 'Ndrangheta, la mafia calabresa, muerto a tiros cuando entraba a su casa en Águilas. Aquel crimen salpicó a dos parejas residentes en Siero, a quienes se les imputó haber facilitado la huida de Velo tras el crimen. El ahora asesinado terminó siendo exonerado (y también los vecinos de Siero), y se juzgó como autora del crimen a la novia de Nirta, quien no obstante resultó finalmente absuelta por falta de pruebas en 2022, tras un juicio por jurado.

Giuliano Velo estuvo escapado desde el crimen y fue detenido meses después en Albania y extraditado a España. El crimen había coincidido con un permiso penitenciario de Giuliano Velo, que cumplía una condena de ocho años por un alijo de marihuana de 2.600 kilos aprehendido por la Guardia Civil en septiembre de 2011, tras un tiroteo entre bandas rivales. A Giovanni Velo, con un historial delictivo de impresión (se le atribuyeron dos asesinatos, uno intentado, en Marbella en 1999), se le considera en Italia como uno de los capos de la Mala del Brenta, una organización mafiosa en torno a Padua, en el Véneto. Se encontraba actualmente en libertad provisional tras pasar un año entre rejas acusado de liderar una red que proporcionaba grandes embarcaciones para trasladar hachís.

Los sospechosos de Pola de Siero, luego exonerados, eran dos parejas detenidas por la Guardia Civil el 28 de noviembre de 2017. Tres de ellos fueron puestos en libertad poco después y una cuarta, expareja sentimental de Giuliano Velo, obtuvo la libertad provisional en mayo de 2018. La mujer pidió que se archiven las actuaciones respecto a ella, por considerar que no tiene nada que ver con el crimen. Finalmente la Justicia accedió a sus pretensiones.

Tanto esta mujer como su compañero sentimental habían viajado al parecer a Murcia el fin de semana del crimen, coincidiendo con un permiso penitenciario de Giuliano Velo.

Otra de las parejas de Pola de Siero implicadas estaba formada por un hombre que trabajó en el pasado con Velo y su mujer, de origen brasileño. Se les atribuía haber entregado un pasaporte esloveno a Giuliano Velo, para facilitarle la huida. La mujer habría mantenido contacto telefónico con el mafioso. La mujer que fue pareja de Velo arguyó en aquel entonces que le conocía desde hacía veinte años y le había ayudado por lástima, ya que tiene a su cargo una madre muy mayor y un hijo con esquizofrenia.