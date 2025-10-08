El mayor reto de la vacunación de la gripe que comienza mañana: inmunizar a los que más contagian

La campaña de vacunación de la gripe y el covid comienza este jueves en Asturias por las residencias de mayores, y el próximo martes, día 14, se extenderá a la población general. Uno de los mayores retos que afronta la Consejería de Salud se centra en proteger frente a la gripe a los niños menores de 5 años, habida cuenta que se trata de un colectivo con un notable potencial de transmitir la enfermedad.

El año pasado, ésta fue la faceta más débil de todo el programa de vacunación, ya que se aplicó la inmunización antigripal a 8.894 niños y niñas, lo que se tradujo en una cobertura del 35,7%, dato que las propias autoridades sanitarias consideraron flojo. Era la primera campaña en la que se recomendaba a los padres asturianos administrar la protección a sus hijos de este grupo de edad. El resultado no fue óptimo, y en la campaña que ahora comienza se pretende mejorarlo.

Disminuye consultas e ingresos

Actualmente, la vacunación antigripal en el Sistema Sanitario Español, desde hace tres años, está financiada para los niños entre 6 y 59 meses de edad (5 años), y en mayores considerados de riesgo. "Se trata de una medida altamente coste-efectiva, que tiene un impacto directo e indirecto en cuanto a disminución de consultas a Atención Primaria y Urgencias, hospitalización de niños, de adolescentes y de adultos no vacunados”, explica el pediatra asturiano Francisco Álvarez, coordinador del Comité de Asesor de Vacunas e Inmunizaciones de la Asociación Española de Pediatría (AEP).

Los expertos subrayan que no se deben subestimar los efectos de la gripe. Este virus afecta, cada temporada a entre el 30 % y 40 % de la población infantil, genera a nivel mundial hasta 4 millones de casos graves en menores de 18 años y provoca hasta 35.000 muertes en los menores de 5 años, es decir, más fallecimientos que los que ocasiona la enfermedad meningocócica.

Escasa sensibilización de los padres

Según la médica mierense María Fernández Prada, secretaria de la Asociación Española de Vacunología (AEV), las tasas de vacunación de la gripe en el último año son significativamente inferiores a las de otras vacunas como puede ser la antimeningocócica C (48,16 % frente al 95,66 %), según el Sistema de Información de Vacunaciones del Ministerio de Sanidad.

Estas cifras demuestra, según la especialista en Medicina Preventiva, la sensibilización de las madres y los padres hacia la prevención de la meningitis, pero no tanto hacia la gripe porque "la percepción social sigue siendo que se trata de una infección leve".

"Los patógenos pueden encontrar brechas siempre y cuando las coberturas vacunales no estén por encima del 95 %, y en el caso de la gripe se quedan muy lejos", indica el doctor Álvarez.

Consenso para extender la vacunación hasta los 17 años

Hace pocas semanas cristalizó un consenso de pediatras, infectólogos y vacunólogos en la línea de extender la vacunación sistemática frente a la gripe a todos los niños y adolescentes de entre 6 meses y 17 años. Actualmente, como se ha señalado, esa vacunación es hasta los 5 años, pero algunas comunidades, como Galicia o Murcia, de cara a la nueva campaña, ya han extendido esa franja de edad.

La Asociación Española de Pediatría (AEP), a través de su Comité de Asesor de Vacunas e Inmunizaciones (CAV-AEP), la Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP) y la Asociación Española de Vacunología (AEV), han presentado un documento de consenso en torno a la necesidad de seguir ese camino e inmunizar también a los adolescentes.

"Es una medida adecuada", aseveran los médicos. "Las medidas higiénicas no son suficientes, la vacunación es lo más eficaz para disminuir la infección en todas las edades, especialmente en niños, con una efectividad de entre el 60 y el 70%", anotan los especialistas. La gripe, han repetido, es una "enfermedad no leve y potencialmente grave".

Transmisores de la enfermedad

El doctor Fernando Baquero, presidente de la SEIP, ha insistido: tanto la incidencia y la hospitalización, como los ingresos en la UCI, apuntan a la necesidad de reforzar la vacunación en menores. Además, se ha referido al "importante papel como transmisores de la enfermedad que tienen los niños y niñas". Un dato relevante: "Los más pequeños albergan el virus en grandes cantidades y su periodo de transmisión es más largo".

"Los adultos transmitimos la gripe un día antes y hasta cinco días después de mostrar los síntomas. Los niños lo hacen desde una semana antes y dos o tres semanas después. Por eso, vacunar a la infancia no solo los protege a ellos, sino que actúa como un escudo para toda la comunidad", ha subrayado el doctor Baquero.