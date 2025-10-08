Este es el país por el que la exportación de Asturias sufre su año "más convulso" desde el covid (y no es Estados Unidos)

El año 2025 está siendo "el más convulso" para las exportaciones asturianas en un lustro, desde que la pandemia de covid paralizó en 2020 el comercio internacional en medio mundo. Pese a lo que pudiera parecer a primera vista, la razón principal no es la guerra arancelaria desatada por Estados Unidos desde el pasado abril, sino la recesión económica que sufre Alemania, motor industrial de Europa y potente importador de productos de alto valor añadido como los bienes de equipo, la maquinaria y productos semimanufacturados de uso industrial.

Así lo ha confirmado este miércoles Bruno López, director de la Sociedad de Promoción Exterior del Principado (Asturex), durante un desayuno informativo en el que desgranó el comportamiento del sector exterior de Asturias en lo que va de año, así como las principales estrategias y retos para el futuro.

Entre enero y julio, las exportaciones de la región han obtenido unos ingresos de 3.146 millones de euros, una caída del 3,8% en comparación con el mismo período de 2024. En el caso de las ventas dirigidas a Alemania, el desplome interanual ha sido del 20%. "Entre enero y julio de 2023, hace dos años, nuestras exportaciones a Alemania fueron de 432 millones de euros, mientras que en los siete primeros meses de este año han sido de 228 millones", ha precisado López. Es decir, un hundimiento del 90%.

Con todo, el director de Asturex ha asegurado que, en lo que va de 2025, las exportaciones de la industria asturiana "han mostrado bastante resiliencia" en este escenario. Por ejemplo, el cinc sigue siendo el producto más vendido, a pesar de haber retrocedido un 7,9% en comparación con el período enero-julio del año pasado. En el segundo puesto se mantienen materias primas de fundición como el hierro y el acero, en este caso con un incremento del 13,4%. No obstante, las manufacturas de estos productos padecen un desplome del 44,6%: y las máquinas y aparatos mecánicos, del 10,6%.

En compensación por la atonía alemana, Asturex destaca que los tres mayores países de destino (Francia, Italia y Portugal) han tenido incrementos en el acumulado del año, particularmente el mercado italiano, que registrado un crecimiento del 18,5%. Despunta también Noruega, con un extraordinario repunte del 537% debido al envío de embarcaciones fabricadas en astilleros asturianos.

El escollo de las políticas verdes de Trump

En Estados Unidos, la exportación de Asturias ha caído un 22% en comparación con un año atrás. No obstante, según ha explicado López, esto no obedece a los aranceles aplicados por la Administración Trump, sino a otra de las políticas emprendidas por el presidente estadounidense. "Se han recortado las exportaciones de torres de energía eólica fabricadas en Asturias, debido a que el Gobierno de Trump está restringiendo la implantación de energías renovables en el país", ha afirmado el dirigente, que ha cuantificado este descenso en unos 70 millones de euros.

Con el objetivo de diversificar la exportación regional más alla de Europa, López ha destacado como "oportunidad estratégica" la inminente puesta en marcha del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur (alianza formada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), así como la "gran apuesta" que supone el sudeste asiático, con mercados emergentes como Vietnam, Tailandia, Indonesia o Filipinas. "Asturias no ha alcanzado el peso que necesita en la zona y debemos trabajar para incrementar la presencia de nuestras empresas en el área", ha asegurado López.