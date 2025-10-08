El parlamento asturiano rechaza implantar una tasa turística autonómica
La iniciativa planteada por Covadonga Tomé incluía otras mejoras para el sector que sí salieron adelante, como mayores controles para asegurar los derechos de los trabajadores
La implantación de una tasa turística autonómica fue rechazada este miércoles en la Junta General del Principado, que sí apoyó, por el contrario, coordinar mayores controles para la protección de los derechos de los trabajadores de los sectores vinculados al turismo.
La propuesta, planteada por Covadonga Tomé, recoge también realizar medidas concretas para impulsar el turismo accesible y sostenible para las mayorías sociales; diseñar planes de formación para el empleo, específicos para categorías de hostelería; estudiar con los ayuntamientos acciones coordinadas de gestión de residuos y limpieza; y realizar medidas específicas para intentar controlar el abandono de basura en espacios naturales protegidos.
De los seis puntos planteados por la diputada, tan solo el referente a la tasa autonómica fue rechazado, mientras que el resto salieron aprobados con los votos a favor del PSOE, Convocatoria-IU y Foro. La pretensión de Tomé era aplicar este cobro, como mínimo, a la Red de Espacios Naturales Protegidos, para las estancias en ciudades, villas y pueblos sometidos a mayor presión.
La tasa municipal, en negociación
Desde el PSOE, la diputada Lidia Fernández explicó que su partido apuesta por una tasa municipal y voluntaria que respete "plenamente la autonomía municipal" y recordó que se está ultimando en diálogo con el sector y las administraciones locales.
Mientras que la diputada del PP Sandra Camino se centró en criticar a Tomé por traer a "gentuza" como la portavoz de Eh Bildu en el Congreso a una mesa redonda en Gijón y aseguró que "no se puede construir un turismo sostenible sobre un sectarismo ideológico de izquierdas".
Gonzalo Centeno, de Vox, acusó a Tomé de “turismofóbica” y afirmó que su propuesta “se basa en crujir al sector con inspecciones de trabajo e impuestos”.
“En Asturias no podemos hablar de turismo masificado, pero ello no impide reconocer la presión que ejerce en verano en determinadas zonas”, apuntó Xabel Vegas, de Convocatoria.
Para Adrián Pumares, de Foro, la tasa autonómica “puede lanzar un mensaje que no se ajusta a la realidad, que tenemos un problema con el turismo. El resto de puntos entendemos que se deberían estar haciendo".
Suscríbete para seguir leyendo
- Un tinetense de 62 años, pillado a 237 por hora en la Autovía del Cantábrico a la altura de El Franco
- Los viajes del Imserso 'vuelan' en Asturias: estos son los destinos donde ya quedan pocas plazas
- Muere a los 92 años el empresario licorero y escritor Emilio Serrano, gran impulsor del turismo en el Oriente y Medalla de Plata de Asturias
- Más fuerza en el frente contra el peaje del Huerna: los ayuntamientos se suman y un reputado catedrático ve posible la nulidad judicial de la tasa
- Este es el puente escolar (y próximo) que solo tiene Asturias y ninguna otra comunidad más
- Asturias, Galicia y Castilla y León se arman para una ofensiva judicial conjunta ante el Ministerio si no cumple sus demandas sobre los peajes
- El análisis del rector Juan Vázquez sobre las matrículas universitarias gratuitas: 'Lo barato sale caro
- Los destinos favoritos de los pensionistas asturianos con el Imserso y que hacen sombra a Benidorm