El parlamento asturiano rechaza implantar una tasa turística autonómica

La implantación de una tasa turística autonómica fue rechazada este miércoles en la Junta General del Principado, que sí apoyó, por el contrario, coordinar mayores controles para la protección de los derechos de los trabajadores de los sectores vinculados al turismo.

La propuesta, planteada por Covadonga Tomé, recoge también realizar medidas concretas para impulsar el turismo accesible y sostenible para las mayorías sociales; diseñar planes de formación para el empleo, específicos para categorías de hostelería; estudiar con los ayuntamientos acciones coordinadas de gestión de residuos y limpieza; y realizar medidas específicas para intentar controlar el abandono de basura en espacios naturales protegidos.

De los seis puntos planteados por la diputada, tan solo el referente a la tasa autonómica fue rechazado, mientras que el resto salieron aprobados con los votos a favor del PSOE, Convocatoria-IU y Foro. La pretensión de Tomé era aplicar este cobro, como mínimo, a la Red de Espacios Naturales Protegidos, para las estancias en ciudades, villas y pueblos sometidos a mayor presión.

La tasa municipal, en negociación

Desde el PSOE, la diputada Lidia Fernández explicó que su partido apuesta por una tasa municipal y voluntaria que respete "plenamente la autonomía municipal" y recordó que se está ultimando en diálogo con el sector y las administraciones locales.

Mientras que la diputada del PP Sandra Camino se centró en criticar a Tomé por traer a "gentuza" como la portavoz de Eh Bildu en el Congreso a una mesa redonda en Gijón y aseguró que "no se puede construir un turismo sostenible sobre un sectarismo ideológico de izquierdas".

Gonzalo Centeno, de Vox, acusó a Tomé de “turismofóbica” y afirmó que su propuesta “se basa en crujir al sector con inspecciones de trabajo e impuestos”.

“En Asturias no podemos hablar de turismo masificado, pero ello no impide reconocer la presión que ejerce en verano en determinadas zonas”, apuntó Xabel Vegas, de Convocatoria.

Para Adrián Pumares, de Foro, la tasa autonómica “puede lanzar un mensaje que no se ajusta a la realidad, que tenemos un problema con el turismo. El resto de puntos entendemos que se deberían estar haciendo".