El peaje del Huerna divide a los socios del Gobierno de Sánchez: Sumar pide su anulación y reclama a Puente que "rectifique"

Sumar, partido político que gobierna en España en coalición con el PSOE, anunció esta mañana que presentará en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) en la que trasladará “literalmente el texto, punto por punto” del manifiesto refrendado en Asturias por la Alianza por las Infraestructuras, firmado por todos los partidos, el empresariado y los sindicatos.

En dicho escrito, que ahora será elevado al Congreso, se pide la supresión del peaje. “Confío en que el Ministerio rectificará su posición (sobre mantener el peaje) y en que el Gobierno de España se pondrá del lado de Asturias”, explicó esta mañana en el Congreso Rafa Cofiño, el único diputado asturiano que tiene Sumar.

Este movimiento del grupo liderado por la vicepresidenta Yolanda Díaz tiene dos vertientes. Por un lado, demuestra que el asunto del peaje abre fisuras en el seno del Gobierno de Sánchez. El Ministerio de Transportes, dirigido por el socialista Óscar Puente —responsable, por tanto, del Huerna—, critica la ampliación realizada por el PP de José María Aznar, pero la justifica y, en consecuencia, se opone a suprimir el peaje, tal como reclama el Gobierno asturiano, también del PSOE.

Sumar, en cambio, exige su anulación. Así lo destacó esta mañana Cofiño, al pedirle al Gobierno —sostenido por su grupo parlamentario— el rescate del peaje. “Asturias lleva años pagando un peaje que no debería existir. El peaje carece de legitimidad y el Ministerio debe rectificar”, señaló.

La otra vertiente política de la PNL promovida por Sumar es que obligará a los diputados asturianos del PSOE a posicionarse sobre un asunto, el del peaje, que se reclama en bloque desde la región. De hecho, Cofiño aseguró que “no queremos registrar esta iniciativa de forma unilateral, sino que invitamos al resto de diputados asturianos”.

A falta de conocer la posición del resto de los diputados, la batalla en el Congreso por el Huerna está servida, ya que actualmente hay promovidas tres PNL en este sentido. Además de la de Cofiño —la más reciente—, los parlamentarios populares de Asturias y de Galicia presentaron la suya, a la que se suma otra de Ione Belarra, secretaria general de Podemos y miembro del Grupo Mixto.