Principado y sindicatos esperan que ArcelorMittal desbloquee inversiones en Asturias tras el arancel al acero

El Gobierno del Principado y los sindicatos UGT y CC OO esperan que ArcelorMittal "mueva ficha" y desbloquee inversiones en Asturias después de que la Comisión Europea haya planteado un refuerzo de la protección del acero de la UE con más aranceles, una acción que ha sido aplaudida por el conjunto de la siderurgia europea.

El Gobierno de Asturias considera que las medidas propuestas por la Comisión Europea (reducción en un 47% de las cuotas de importaciones libres de aranceles y gravámenes de hasta un 50% para el resto) "van en la dirección correcta" y supondrán un "fuerte apoyo" para la continuidad de la producción de acero en España y Europea, y de manera particular en Asturias.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, lo calificó de "buena noticia" y el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, señaló que esta medida, junto los cambios esperados en el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), puede ser un factor que contribuya de manera decisiva a despejar las dudas sobre las inversiones de ArcelorMittal en la descarbonización de las instalaciones asturianas. "Se trata de una noticia muy positiva y va en la buena dirección de tener esa noticia sobre la electrificación de las acerías de ArcelorMittal más pronto que tarde", subrayó Borja Sánchez, que añadió que las medidas planteadas por Bruselas para proteger la producción del acero comunitario coinciden con los planteamientos trasladados por el Gobierno de Asturias a la Comisión Europea y con las propuestas aprobadas recientemente por el Comité de las Regiones a propuesta del Principado.

Los sindicatos UGT y CC OO de Asturias también consideran que la medida de la Comisión Europea responde a sus reivindicaciones. "Se reducen a la mitad las importaciones sin gravámenes y se penaliza al acero sucio", resumió Jenaro Martínez, secretario general de UGT-FICA en Asturias, que espera que estas medidas comerciales se refuercen con el CBAM y la etiqueta de acero verde europeo. "Después de estas medidas institucionales, quien tiene que responder es ArcelorMittal con una desbloqueo de sus inversiones en Asturias", añadió Jenaro Martínez, que se refirió a la electrificación de la acería de Avilés y a la planta de reducción directa de mineral de hierro (DRI) con hidrógeno verde prevista para Gijón.

Por su parte, Ignacio Requena, secretario general de CC OO de Industria en Asturias apuntó que las medidas de la Comisión Europea "van en la línea de lo que demanda nuestro sindicato desde hace años, pero no son suficientes". Además, señaló que "a quien le toca ahora mover ficha es a la dirección de ArcelorMittal, que debe presentar un calendario de inversiones con fechas concretas que asegure el empleo de cara al futuro". Requena apuntó que en el caso de Asturias "hay instalaciones siderúrgicas que están al final de su vida útil y esperamos que se anuncien inversiones para su reconversión que garanticen el mantenimiento de los 5.000 empleos directos de Arcelor en Asturias, los 2.000 de la industria auxiliar y los 25.000 de la actividad económica indirecta".

Los planteamientos del Gobierno del Principado y los sindicatos van en línea de lo expresado por el propio vicepresidente de Prosperidad y Estrategia Industrial de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, que en una entrevista de LA NUEVA ESPAÑA señaló. "Esperamos que ArcelorMittal cumpla sus promesas de inversión en Europa en descarbonización, nosotros hacemos lo que el sector pidió". El secretario general de la patronal europea del acero, Axel Eggert, destacó que la medidas de protección "proporcionan a las empresas la visibilidad necesaria para proseguir con sus inversiones en descarbonización". Sin embargo, desde ArcelorMittal no se ha hecho, de momento, algún anuncio.