Reactivación ovárica: una nueva esperanza para ser madre con tus propios óvulos

Como ginecóloga especializada en fertilidad, cada día acompaño a mujeres que llegan con el deseo profundo de ser madres, pero también con la preocupación de que el tiempo haya jugado en su contra. Muchas han postergado la maternidad por motivos personales, profesionales o sociales, y se enfrentan ahora a una reserva ovárica disminuida que limita sus posibilidades.

La realidad es que la fertilidad femenina está estrechamente ligada a la edad. A partir de los 35 años, la cantidad y calidad de los óvulos comienza a descender de forma significativa. Por eso, es fundamental hablar con claridad sobre la importancia de no retrasar en exceso la maternidad, o al menos tener presente como una alternativa la preservación de la fertilidad mediante la vitrificación de óvulos en edades más tempranas.

Pero ¿qué ocurre cuando esa oportunidad ya ha pasado y la reserva ovárica está comprometida? En esos casos, nuestro compromiso como profesionales es hacer todo lo posible para ofrecer alternativas que permitan a las mujeres ser madres con sus propios óvulos. Y ahí entra en juego la reactivación ovárica.

En Clínica EMBY llevamos cuatro años aplicando con éxito esta técnica basada en el uso de plasma rico en factores de crecimiento. Este tratamiento consiste en extraer sangre de la propia paciente, procesarla para obtener el plasma enriquecido, y posteriormente inyectarlo en el tejido ovárico. Los factores de crecimiento presentes en el plasma estimulan la regeneración celular, mejoran la vascularización y pueden activar folículos que permanecían inactivos, favoreciendo la producción de óvulos maduros.

Aquí en EMBY hemos sido pioneros en Asturias en aplicar esta técnica, y los resultados nos llenan de esperanza. Hemos visto cómo pacientes con muy baja reserva son capaces de responder al tratamiento de estimulación ovárica, conseguir extraer óvulos maduros y, en muchos casos, lograr un embarazo con sus propios gametos. Cuando mis pacientes me dicen que pensaban que ya no tenían opciones, y luego vemos cómo su ovario responde, entendemos que la ciencia está abriendo caminos que antes parecían cerrados y que es nuestra obligación explorarlos.

La reactivación ovárica con plasma rico en factores de crecimiento no es una solución mágica, pero sí una oportunidad real. Y como ginecóloga, mi deber es ofrecer todas las herramientas posibles para que cada mujer pueda decidir cómo y cuándo quiere ser madre, con la mayor información y el mejor acompañamiento.

Desde EMBY seguiremos apostando por la innovación, la personalización y el cuidado integral. Porque detrás de cada tratamiento hay una historia, un deseo, y una vida por venir.