Estas son las dos actuaciones "estratégicas" que el Consorcio de Aguas realizará en Siero y Valdés para ampliar sus redes de abastecimiento

El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) continúa desarrollando el Plan Director de Abastecimiento de Aguas del Principado 2020-2030 con la ejecución de actuaciones en Valdés y Siero. Ambas intervenciones “estratégicas” permitirán mejorar y ampliar sus redes de abastecimiento y tendrán un coste superior a los 48 millones de euros.

En Siero, se procederá al desdoblamiento más de trece kilómetros de la conducción principal en el tramo Lieres-Espiniella. Esta intervención aumentará la garantía de suministro en el centro interior y la costa de Asturias, incrementará la capacidad de transporte del sistema hasta 4.500 litros por segundo, mejorará la gestión ante posibles averías y facilitará el desagüe de los túneles en el depósito de Celles.

El presupuesto de ejecución asciende a 39,2 millones de euros.

La actuación de Valdés permitirá conectar la red municipal con la arteria occidental de Cadasa. Las obras consistirán en instalar nuevas tuberías desde el sur de Luarca hasta las proximidades de Villapedre, en Navia. Además, se construirá un depósito de hormigón armado de mil metros cúbicos en Fontouria.

Esta infraestructura garantizará un caudal de 31 litros por segundo, suficiente para abastecer a unos 9.000 habitantes. Además, la incorporación de Valdés al consorcio se formalizará en la próxima junta de gobierno de Cadasa.

“Con estas actuaciones, el consorcio sigue avanzando en la modernización y expansión de las infraestructuras hidráulicas, reforzando su compromiso con un abastecimiento de agua de calidad”, destacan en el Principado.