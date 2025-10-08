Ribadesella dedica un último (y orgulloso) adiós al empresario Emilio Serrano: "Era un enamorado del Sella"

El empresario riosellano Emilio Serrano recibió esta mañana el último adiós en la iglesia parroquial de San Martín de Collera (Ribadesella), rodeado de familiares, amigos y vecinos.

“Nunca lo vi en una discusión, era una persona muy positiva”, comentaba a las puertas del templo Carlos Piélagos. “Nosotros teníamos un pequeño bar-tienda en el pueblo y ahí vendíamos sus licores”, recuerda, mientras señala la casa familiar donde aún se encuentra la Destilería Emilio Serrano, en el pequeño pueblo de Collera, donde apenas viven una veintena de vecinos.

“Era muy buena persona, paseaba por el pueblo y se paraba a hablar con todo el mundo. Nunca hizo distinciones entre nadie”, añadía Geli Somoano. A su lado, su vecina Conchi Vidal destacaba su gran bagaje cultural: “Tenía una conversación muy afable”.

La iglesia de su pueblo natal se quedó pequeña. Poco antes de las 13.00 horas, los alrededores ya estaban llenos de gente. “Él tiraba mucho por su tierra, conocía muchos datos”, recordaba Mario Empuria.

“Su tierra”, esa Ribadesella en la que vivió gran parte de su vida. “Era un enamorado del Sella”, dice con nostalgia Alberto Estrada. “El verano pasado, la Asociación de Amigos de Dionisio de la Huerta lo nombró archograndeduque de Aguas del Sella. Fue un día muy feliz para él”, asegura Estrada, quien confiesa que Serrano, además de tener “la cabeza intacta”, contaba “muy buenos chistes”, recuerda entre sonrisas.

Gran empresario

Las anécdotas sobre el empresario se fueron encadenando junto a la iglesia. Fue pionero en llevar Asturias a FITUR, como rememoraba Armando Barrio, de Conservas Agromar, que compartió con él varios viajes. “Para mí fue como un padre en lo empresarial. Confiaba mucho en lo que hacía y siempre tiraba del producto local”, asegura. “Aprendí mucho con él, era impresionante cómo controlaba el mercado”, agradece Barrio.

El adiós a Emilio Serrano fue también un homenaje a toda una vida dedicada a su tierra, a sus gentes y a la promoción de Asturias. Su legado —el amor por Ribadesella, el espíritu emprendedor y el trato cercano— quedó grabado en la memoria de quienes lo conocieron.