Al menos una de las tres universidades privadas que desembarcan en Asturias tendrá que revisar su plan por el nuevo decreto de Pedro Sánchez

El nuevo Decreto de Universidades ya es una realidad y pone en jaque, al menos, a uno de los tres proyectos privados con intención de desembarcar en Asturias. El Consejo de Ministros aprobó ayer la norma que endurece los criterios para abrir una nueva Universidad. Entre los requisitos más destacados, el Ejecutivo central pide un mínimo de 4.500 alumnos en seis años y un informe satisfactorio por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o, en su defecto, de las agencias de evaluación atómicas. El objetivo, según explican desde el Gobierno, es "garantizar la calidad de las universidades españolas manteniendo altos niveles de calidad".

En Asturias son tres las Universidades Privadas proyectadas para los próximos cursos. La que lo tendrá más difícil para llevar a cabo sus planes será la Universidad Europea que tenía la intención de constituirse como "nuevo centro" en Gijón, impartiendo 14 titulaciones e iniciando su actividad en el curso 2026-2027. Esos eran los planes que se conocían hasta ayer. Sin embargo, el nuevo Decreto podría cambiarlos. Desde la institución académica reconocen que "aún es pronto" para hacer una valoración, ya que deberán "analizar muy bien la norma" para garantizar que sus propósitos "sigan cumpliendo con los requisitos de la ANECA". En su caso, la Europea deberá acreditar su "calidad" ante la agencia evaluadora y asegurar un colchón de, como mínimo, 4.500 estudiantes en el Principado en los próximos seis años.

El Decreto, que entrará en vigor el próximo 27 de octubre, no afectaría, en principio, a las otras dos Universidades privadas proyectadas en la región. Serían la Universidad de Nebrija, que se instalará en Avilés con un grado en Enfermería, y la Universidad Alfonso X que tendría su sede en Oviedo y llegará, previsiblemente, con grados vinculados a las ciencias biosanitarias, además de asumir la formación de los estudiantes del MIR. Ambas instituciones quedarían al margen del nuevo decreto, ya que se asentarán en forma de "centro adscrito". Esto significa que no tendrán su sede orgánica en el Principado, sino en sus universidades de referencia, en este caso, en Madrid, lo que les permitiría "eludir" los nuevos requisitos al ser Universidades ya "validadas".

"En nuestro caso, es un proyecto ya tramitado y entendemos que la norma no tiene carácter retroactivo", explica el rector de la Universidad Nebrija, José Muñiz. Además, hace hincapié en la idea de que no se trataría de una Universidad de nueva creación (que son las que se ven afectadas por el Decreto) sino que se inscribiría como parte de los campus ya existentes: "Si todo va bien comenzaremos a impartir clase el curso que viene".

El decreto también está siendo analizado por el Principado que necesita estudiar los detalles de la nueva ley para verificar la viabilidad de los proyectos con intención de instalarse en Asturias. Una verificación que afectaría al Ayuntamiento de Oviedo –donde se instalará la Alfonso X–. El concejal de Urbanismo, Ignacio Cuesta, reconoció estar "expectantes" tras la aprobación del decreto que podría truncar los planes de la Alfonso X, por lo que pidió "máxima prudencia".

Mayor financiación para las públicas

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Universidad, Diana Morant, aprovechó para explicar los pormenores de la norma justificando la decisión del ejecutivo en una estadística por la cual de los 25 informes sobre universidades de nueva creación emitidos por el Ministerio desde el año 2018, 13 fueron desfavorables y aún así "hubo proyectos que se aprobaron", reprochó Morant que confía en que el decreto "garantice la calidad de la enseñanza".

La Ministra también destacó el récord español de estudiantado, con 1,9 millones en este curso. Un crecimiento que se produjo casi en exclusiva en las universidades privadas. "Las públicas no tienen suficientes plazas que ofrecer debido a la infra financiación autonómica", aseveró la Ministra que instó a las comunidades a financiar "de manera adecuada a sus universidades públicas", exigiéndoles, además, que "pongan como prioridad sobre ellas".