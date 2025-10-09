Alianza entre la Universidad de Oviedo y la empresa MBA para estudiar la remodelación ósea y las articulaciones

Estudios de remodelación ósea o sobre las articulaciones son algunos de los objetos del acuerdo de colaboración entre la Universidad de Oviedo y la empresa MBA Surgical Empowement renovado ayer. El convenio se ejecuta a través de la Cátedra MBA Institute de Investigación Médica y Biomecánica. Tras la firma de este miércoles, estará vigente hasta septiembre de 2029.

Desde su creación en 2022, la cátedra tiene por objetivo mejorar el desarrollo de las líneas de investigación actuales, como el estudio de la remodelación ósea o los análisis tensionales para evaluar el comportamiento biomecánico de las articulaciones y sistemas protésicos mediante estudios clínicos, mecánicos o simulaciones mediante elementos finitos.

También sirve de marco para la creación de nuevas líneas multidisciplinares de ingeniería biomédica, desarrollo de productos y servicios de bioingeniería y bioinformática. El acto de presentación de la renovación del convenio tuvo lugar en la sede de la Cátedra, situada en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, y contó con la presencia de la vicerrectora de Transferencia y Relaciones con la Empresa de la Universidad de Oviedo, Susana Luque, y del director general de MBA, Carlos Pinto.

Desde su puesta en marcha, la Cátedra ha desarrollado diversas actividades formativas, de investigación y divulgación. Entre ellas destacan:

Formaciones sobre modelado, simulación e impresión 3D en ingeniería biomédica (microcredencial universitaria).

Premios de Ingeniería y Medicina, en los que se reconoció el mejor trabajo fin de grado y el mejor trabajo fin de máster de ingeniería y relacionados con la medicina.

Ayudas a la realización de trabajos fin de estudios en el marco de la cátedra.

Premios al mejor expediente de la asignatura de Patología del aparato locomotor del grado de Medicina.

Formación inicial a la investigación y transferencia de resultados para estudiantes mediante prácticas curriculares y extracurriculares.

Colaboración en la publicación de diversos artículos científicos y proyectos de investigación.

Talleres de fijación ósea.

Participación en congresos científicos del personal en formación de la cátedra.

Desarrollo de una aplicación web para la Sociedad Española de Traumatología y Ortopedia.

Carlos Pinto, director general de MBA, ha destacado que “estamos muy satisfechos con los resultados que está generado esta colaboración, nuestro compromiso con la educación y la investigación sigue siendo firme y consideramos que este tipo de iniciativas son esenciales para convertir la investigación en soluciones concretas y aplicables”.

Por su parte, Susana Luque ha indicado que “para la Universidad de Oviedo, la renovación de esta cátedra supone reforzar una colaboración que ya ha demostrado ser muy fructífera. La alianza con MBA Surgical Empowerment nos permite avanzar en líneas de investigación punteras en el ámbito de la biomecánica y la ingeniería biomédica, al tiempo que ofrecemos a nuestro estudiantado nuevas oportunidades de formación, prácticas y reconocimiento al talento".

Según destacó la vicerrectora, con esta prórroga "damos continuidad a un proyecto que combina ciencia, innovación y transferencia, y que refleja nuestro compromiso de trabajar junto a las empresas para mejorar la salud y la calidad de vida de la sociedad”.