Hablan asturianos en Bruselas y Alemania afectados por la suspensión de vuelos de Ryanair: "Habrá que hacer escalas y saldrá más caro..."

Los asturianos que residen en Europa se han llevado un buen chasco con el anuncio por parte de Rayanair de eliminar los vuelos baratos con Asturias. Gracias a ellos, muchos asturianos que viven fuera han podido viajar los fines de semana para reencontrarse con sus familiares, a veces hospitalizados de urgencia. Ahora esperan que alguna compañía, apuntan a Volotea, pueda tomar el testigo y operar los vuelos con más viajeros, especialmente los quen unen con Bruselas. Con la pérdida de estos vuelos, pierde Asturias a todos los niveles, creen. Y no dejan de criticar a una compañía que "toma como rehenes a sus clientes" para doblar la mano a la Administración.

Tanto a Ricardo Pellico, residente en la ciudad de Grevenbroich, en el estado alemán de Renania del Norte-Westfalia, como a su familia, les "afecta bastante" la suspensión de vuelos. "Yo tengo el Aeropuerto de Dusseldorf/Weeze a una hora desde casa. Por este motivo, solíamos aprovechar los vuelos para pasar fines de semana con puente. Al igual que yo, muchas personas de mi entorno hacían lo mismo, ya que aquí reside una gran comunidad asturiana", asegura. "Lamentablemente, a partir de abril de 2026, esta posibilidad desaparecerá y tendríamos que viajar de Bruselas a Santander o de Düsseldorf a Bilbao, lo que, por supuesto, supondría un gran esfuerzo", resalta.

Ricardo Pellico. / LNE

Leticia Fernández Velasco, investigadora científica que lleva más de 10 años trabajando para el Ministerio de Defensa belga, en Bruselas, es otra asturiana perjudicada. "Me afecta directamente esta situación como usuaria asidua de la línea Asturias-Bruselas Charleroi". Añade que entiende "las dos caras de la moneda". "Por un lado, lamento enormemente la pérdida de una conexión aérea directa, que más allá del precio, facilita enormemente los desplazamientos, especialmente cuando se viaja con niños pequeños o personas de cierta edad. Este vuelo de Ryanair nos permitía viajar con mucha frecuencia a Asturias, incluso para estancias cortas. Cuando hay que hacer escalas, se pierde prácticamente un día entero en la ida y otro en la vuelta, lo que hace inviable escapadas breves. Por lo tanto, esto afectará negativamente la frecuencia con la que podamos reunirnos con la familia, tanto cuando viajamos nosotros como cuando ellos vienen a visitarnos. Es una verdadera lástima: si ya tuvimos que dejar Asturias por la falta de oportunidades laborales, ahora también se nos complica mantener los lazos con nuestra familia", indica.

Pero por otra parte, "también soy consciente de que Ryanair tiende a tensar mucho la cuerda y no se le puede conceder todo lo que exige. Lo urgente ahora es buscar alternativas que cubran las rutas que Ryanair va a dejar vacantes, porque al menos el vuelo Asturias-Bruselas iba prácticamente lleno siempre. Sería una pena perder una conexión tan útil y demandada. Y ya puestos a pedir, ojalá el nuevo vuelo sea al aeropuerto de Bruselas Zaventem y no al de Charleroi, pero esto ya sería pedir peras al olmo", indica esta asturiana.

Emilio Ordiz, un periodista natural de El Entrego quie lleva diez años en Bruselas, asegura que es, "todavía, usuario de la compañía porque desde Bruselas además solo tenemos la vía Ryanair para volar a Asturias de manera directa. No hay más opciones, así que confío en que otra compañía pueda llenar ese vacío, como ha pasado en otros lugares de España". Ordiz entiende que "al final, esta es una gestión con más matices que lo puramente 'viajero' y hay intereses de todo tipo, pero desde el punto de vista estrictamente personal, me deja sin un camino directo a casa. ¿Es dramático? No, porque siempre se puede hacer escala. Pero sí se pierde comodidad y conexión".

Emilio Ordiz. / LNE

Para este periodista, "Asturias pierde. Ya somos una región, en mi opinión, peor conectada que otras, por lo que todo lo que sea 'romper' esos enlaces será malo no solo para los emigrados como yo, sino también desde el punto de vista turístico o de otras oportunidades. Una región que pierde conexiones es una región que pierde presencia en el mundo, y en el caso concreto de Bruselas eso gana todavía más peso porque hablamos de la capital de Europa, pero es aplicable a otros destinos".

Y entiende que "el papel de Ryanair como compañía es cuestionable en muchos aspectos, pero si nos ceñimos al tema del fin de los vuelos, tengo claro que perdemos los asturianos en el exterior, pierde Asturias y confío en que se pueda solucionar".

Por su parte, Alfredo Yugueros, que conduce un bus turístico en Bruselas, indica que "para todos los usuarios que utilizamos las lineas que Ryanair opera desde el Principado, en mi caso desde Bruselas, es una mala noticia". "Respeto toda decisión empresarial, pero no acepto la excusa de las tarifas que AENA les impone como motivo para cesar sus operaciones", remarca. Y asegura: "Utilizo la linea a Bruselas cada dos meses y puedo asegurar que la ocupación de los aviones es siempre superior al noventa por ciento. De hecho, ayer (por el miércoles) volé de Bruselas a Asturias y la ocupación del avión era muy elevada". No onstante, "a rey muerto rey puesto. Confiemos que otra compañía tome el relevo (confío en Volotea) y recupere alguna, si no todas las conexiones actuales".

Alfredo Yugueros, junto al autobús turístico que conduce en Bruselas. / LNE

Pablo Rojas Abad, asesor jurídico en Bruselas, indica que es "usuario habitual de esa conexión, con lo que me voy a ver afectado significativamente por la decisión de Ryanair". "Diría que me sorprende dado el nivel de ocupación de esa conexión, pero realmente no, es una compañía que es bien sabido que usa a sus propios clientes como rehenes contra las administraciones públicas, y este es simplemente un capitulo más en esa linea de actuación coherente con los valores de los que siempre han hecho gala", añade.

"En la práctica, viviendo en Bruselas capital, teníamos que conducir una hora hasta Charleroi, con lo que la solución más sostenible va a pasar por hacer escala en Madrid o Barcelona las veces que volvemos a Asturias. En cuanto a diferencia de duración del viaje, dependiendo del tiempo de escala puede no ser enorme, pero evidentemente va a haber un gran sobrecoste economico que nos hará ir como mucho en verano y Navidades, recortando en viajes cortos que hasta ahora hacíamos", lamenta.

Pablo Rojas Abad. / LNE

"Eso, en el caso de que ninguna compañía quiera recoger el guante, que asumo que no será el caso, pese a que al menos a nivel de experiencia personal, ese vuelo siempre iba lleno, pero muchas veces es complicado entender cómo funciona la industria del transporte aéreo de pasajeros", admite.

En cuanto al nivel que esta decisión empresarial puede tener en Asturias, considera que sí pierde, "sobre todo por el impacto que tiene en una diáspora asturiana importante, más que por el que pueda tener a nivel de turismo o de conexión con las instituciones, pero al final cuando esas conexiones dependían de un actor absolutamente errático e ilógico, era algo que iba a pasar tarde o temprano". Finalmente señala que cree que Aeropuerto de Asturias "ha demostrado que puede ser base para un número de conexiones importantes y solo puedo esperar que haya otras compañías interesadas en ocupar esos huecos de negocio".

El ovetense Adrián Rodríguez, que lleva viviendo dos años y medio en Bruselas, asegura que la suspensión le afecta "de lleno". "Era la única opción directa para viajar a Asturias, por lo que a partir de la cancelación, ir de fin de semana a Asturias se hace mucho más difícil", indica. Y añade: "Creo sinceramente que Asturias sale perdiendo, porque los vuelos siempre iban llenos y esto hará que muchos turistas dejen de ir. Pero también creo que Ryanair pierde, ya que es una ruta muy utilizada, así que espero que haya alguna otra compania low cost que decida hacer la ruta".

Adrián Rodríguez. / LNE

David González Medina, jefe de gabinete de una eurodiputada en Bruselas, asegura que "la comunidad de asturianos en Bruselas es la más importante de España, ya desde hace décadas. Por lo tanto es una muy mala noticia que Ryanair deje de ofrecer vuelos directos entre Bruselas y Asturias, otra dificultad más para que miles de asturianos vuelen con frecuencia a su tierra a ver a su familia". Por supuesto, añade, "habrá que analizar con detenimiento las causas de este desastre y preguntarnos por qué siempre ha de protagonizar Asturias las malas noticias en materia de infraestructuras, transportes y movilidad. Esta es otra más".

David González Medina. / LNE

Víctor Corvera Descalzo, experto en políticas agrícolas, desarrollo rural y medio ambiente residente en Bruselas, es otro usuario de los vuelos de Ryanair desde el aeropuerto de Asturias, especialmente con destino al aeropuerto de Charleroi. "Creo que es necesario poner en contexto el anuncio que hizo ayer el CEO de Ryanair, porque aunque a mí me pueda afectar personalmente para volver a visitar a mi familia y amigos, entiendo que lo hace para presionar tanto a AENA como al gobierno autonómico. No creo que el anuncio sea definitivo y estoy convencido de que se podrá encontrar una solución. A pesar de tirar piedras contra mi propio tejado, creo que la extorsión no debe ser tolerada como parte de un modelo de negocio", expresó.

Víctor Corvera Descalzo. / LNE

Otro asturiano afectado es Javier Palmero Zurdo, jurista en las instituciones europeas desde hace más de 30 años. "A principios de este mes operaron a mi padre en el HUCA de Oviedo y gracias al vuelo directo entre Charleroi y Asturias pude desplazarme a Asturias con rapidez para acompañarle. Por cierto, tanto a la ida, el miércoles 3 de septiembre como a la vuelta el lunes 8 de septiembre los vuelos iban llenos, sin apenas un asiento vacío". Palmero asegura que "perder un vuelo directo entre Bélgica y Asturias tendría un gran impacto para la comunidad asturiana residente aquí, pero también para que acabe de implantarse el germen del turismo belga en nuestra región. En esos vuelos coincidi con grupos de aficionados ciclistas que seguramente no se hubieran planteado desplazarse a Asturias a seguir las etapas asturianas de la Vuelta si no hubiese habido un vuelo directo". Y aporta otro detalle: "El ALSA entre el aeropuerto y Gijón se llenó y, con un par de excepciones, casi todos eran extranjeros que empezaban de esta forma una visita a nuestra región".

Javier Palmero. / LNE

No tiene duda de que "Asturias perdería si no se ponen los medios para que se mantenga un vuelo con Bruselas. Perdería la hostelería que acoge a los turistas belgas que están empezando a conocer nuestra región tras las campañas turísticas de los últimos dos años, los empresarios o políticos que se desplazan a reuniones de trabajo en la capital europea y los asturianos que residimos en ella pero mantenemos un contacto frecuente con la tierrina".

No obstante, cree que "en toda crisis hay una oportunidad". "Ojalá otra compañía aérea más respetuosa con los derechos de los pasajeros y menos oportunista sepa verla en esta ocasión y traer los vuelos al aeropuerto principal de Bruselas, Zaventem, más cerca y, sobre todo, mucho mejor comunicado y equipado que el de Charleroi", desea.

Sara Álvarez, que vive en Bruselas desde hace veinte años, es otra perjudicada. "Acabo de viajar este fin de semana acompañada de mi familia. Personalmente, esta cancelación me afecta mucho. Este vuelo era una vía directa para que los asturianos que vivimos en el extranjero pudiésemos visitar con más frecuencia a nuestras familias y mantener ese vínculo con nuestra tierra de origen", indica. Y es que "gracias a sus precios competitivos, viajamos más a menudo y con más facilidad".

Sara Álvarez. / LNE

No tiene duda de que "Asturias pierde y perderá con esta decisión. No solo viajamos asturianos. También lo hacen muchos extranjeros atraídos por la imagen de la España verde, la buena comida y los paisajes únicos. En una región sin grandes industrias, el turismo es fundamental para mantener el comercio local, tiendas, restaurantes, hoteles y muchos empleos directos. Esta ruta era parte de ese tejido económico y social que ahora se debilita".