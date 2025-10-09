Asturias recompensa la innovación inclusiva: estos son los ganadores de los premios "Haz+"

La inversión en derechos sociales “no es solo una cuestión de justicia, sino una apuesta decidida por la democracia, la cohesión social y el futuro”. Así lo afirmó este jueves la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, durante la entrega de los galardones “Haz+”.

Los premiados de este año fueron el grupo local de Inmigración de Avilés, las asociaciones Fraternidad, El Prial y Adeipa, y la Comunidad Foral de Navarra.

Estos reconocimientos, creados en colaboración con la Mesa del Tercer Sector, nacieron para “destacar y celebrar el compromiso, la innovación y la solidaridad de quienes trabajan incansablemente por construir una sociedad más justa, inclusiva y digna para todas las personas”. “Porque nadie debe quedarse atrás”, sentenció la consejera.

Del Arco insistió en que es necesario “volver a creer en el poder del compromiso colectivo frente al individualismo, la fragmentación y la incertidumbre”. A su juicio, “solo desde la unión de esfuerzos, la empatía y la acción compartida podremos seguir construyendo una sociedad más cohesionada, equitativa y humana”.

Ejemplo de impulso y esperanza

Por eso, los premios son “ejemplo, impulso y esperanza”. “El talento, la dedicación y la colaboración merecen ser visibilizados, reconocidos y celebrados, porque detrás de cada proyecto hay personas que creen, sueñan y luchan”, afirmó De Arco.

Los premiados