Asturias recompensa la innovación inclusiva: estos son los ganadores de los premios "Haz+"
"La inversión en derechos sociales no solo es cuestión de justicia, sino una apuesta por la democracia y la cohesión social", dice Marta del Arco
La inversión en derechos sociales “no es solo una cuestión de justicia, sino una apuesta decidida por la democracia, la cohesión social y el futuro”. Así lo afirmó este jueves la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, durante la entrega de los galardones “Haz+”.
Los premiados de este año fueron el grupo local de Inmigración de Avilés, las asociaciones Fraternidad, El Prial y Adeipa, y la Comunidad Foral de Navarra.
Estos reconocimientos, creados en colaboración con la Mesa del Tercer Sector, nacieron para “destacar y celebrar el compromiso, la innovación y la solidaridad de quienes trabajan incansablemente por construir una sociedad más justa, inclusiva y digna para todas las personas”. “Porque nadie debe quedarse atrás”, sentenció la consejera.
Del Arco insistió en que es necesario “volver a creer en el poder del compromiso colectivo frente al individualismo, la fragmentación y la incertidumbre”. A su juicio, “solo desde la unión de esfuerzos, la empatía y la acción compartida podremos seguir construyendo una sociedad más cohesionada, equitativa y humana”.
Ejemplo de impulso y esperanza
Por eso, los premios son “ejemplo, impulso y esperanza”. “El talento, la dedicación y la colaboración merecen ser visibilizados, reconocidos y celebrados, porque detrás de cada proyecto hay personas que creen, sueñan y luchan”, afirmó De Arco.
Los premiados
- Trabajo en comunidad. El grupo local de Inmigración de Avilés recibe el galardón por su destacada labor en la inclusión social de personas inmigrantes, su capacidad de coordinación con instituciones públicas y entidades sociales, así como por impulsar políticas locales más justas e inclusivas y por promocionar los derechos y la sensibilización ciudadana.
- Participación social. La Asociación Fraternidad logra el premio por su compromiso con el bienestar colectivo y su capacidad para movilizar a la comunidad en torno a causas solidarias. A través de iniciativas inclusivas, programas de apoyo a colectivos vulnerables y espacios de diálogo ciudadano, es un agente de cambio que fortalece el tejido social.
- Innovación en el medio rural. La Asociación El Prial obtiene la distinción por su enfoque innovador en el desarrollo integral de las comunidades del oriente de Asturias, especialmente en el concejo de Piloña, con iniciativas que fomentan la cohesión social y promueven una visión transformadora del entorno rural.
- Sostenibilidad. La Asociación de Empresas de Inserción del Principado (Adeipa) se alza con el reconocimiento por su compromiso con la economía social y el empleo inclusivo, a través de iniciativas que generan oportunidades laborales para personas en situación de vulnerabilidad.
- Innovación pública. La Comunidad Foral de Navarra resulta distinguida por su enfoque pionero en la gestión pública, basado en soluciones innovadoras para abordar la vulnerabilidad social e integrar líneas de actuación transversales.
