La Audiencia Provincial valida el traspaso del grueso de la cadena de tiendas El Arco al Grupo Cuevas

La Audiencia Provincial ha validado las principales líneas del plan de reestructuración de la cadena de establecimientos de alimentación El Arco, que supuso el traspaso de 29 supermercados y tiendas en Asturias, y tres plataformas logísticas, al grupo gallego Cuevas. Con esa operación se garantizó la continuidad del 85% de la actividad que tenía El Arco y fueron subrogados 450 trabajadores cuyo empleo estaba en peligro por la crítica situación financiera de la cadena nacida en Langreo.

El plan de reestructuración de El Arco, homologado por el juzgado Mercantil número 1 de Oviedo en mayo de 2024, incluía quitas del 70% a acreedores –muchos de ellos pymes asturianas– y una parte de estos presentaron impugnaciones al plan que ponía en riesgo su validez.

La Audiencia Provincial de Oviedo ha resuelto esas impugnaciones y en su sentencia valida las principales medidas del plan del reestructuración. No obstante, la Audiencia estima parcialmente impugnaciones de acreedores, por no haberles dado la opción de negociar el plan de reestructuración. Esa estimación parcial supone que las condiciones del plan no afectan a un 9% de los acreedores, con una deuda total de 3,9 millones de euros de los más de 30 millones que tenía El Arco. Esta última compañía, y no el Grupo Cuevas, deberá asumir esa deuda, lo que supone un duro golpe para su supervivencia puesto que la falta de proveedores obligó a El Arco el pasado mes de mayo a cerrar las 30 tiendas que mantenía en Asturias, a presentar un ERE para los cerca de 100 trabajadores que le quedaban y a buscar inversores que quieran asumir los establecimientos en régimen de franquicia.

Ricardo San Martín, socio de Reestructuraciones en Insolvencias del despacho de abogados Vaciero, que llevó el proceso, destacó que el plan de reestructuración que ahora ha validado en sus principales líneas la Audiencia Provincial fue "pionero" en España por incluir venta de la unidad productiva (17 supermercados de la marca El Economato, diez establecimientos Arco Plaza y dos tiendas La Quintana, además de tres plataformas logísticas de charcutería, pescadería y frutería en Langreo y Mercasturias pasaron al Grupo Cuevas incluyendo 450 trabajadores) y por la separación de clase de préstamos con garantía del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y sin garantía del ICO, al objeto de poder proceder a una quita del 85% de la deuda financiera.