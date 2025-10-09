Barbón advierte a Ryanair: "Si no cumplen el contrato se exponen a responsabilidades contractuales"

La aerolínea irlandesa Ryanair dejará de operar en Asturias a partir del próximo año, pero antes deberán cumplir con los contratos que tiene vigentes con el Gobierno del Principado vinculados a las rutas aéreas de Roma, Düsseldorf y Bruselas, las únicas que mantiene activas actualmente después de que hace meses suprimiese la conexión con Londres. "Son contratos que están en vigor y lógicamente si una de las partes lo incumple, se expone a responsabilidades, como saben, contractuales", advirtió este jueves el presidente del Principado, Adrián Barbón.

El jefe del Ejecutivo remarcó que la marcha de la compañía viene derivada de su "guerra abierta con Aena" por el incremento de las tasas. "No entro a valorar quién tiene razón, aunque, desde una impresión personal, creo que seguramente Ryanair gane dinero suficiente como para poder pagar esas tasas. Esto creo que es una medida de presión para negociar", valoró. Apuntó, por tanto, que esta cuestión "no es solo de Asturias" y que la aerolínia "está abandonado destinos todos los días".

Seguir batindo récords

"Lamentamos que se quieran ir, pero nosotros como Gobierno lo que haremos será buscar que Asturias siga teniendo las mayores conexiones aéreas de su historia, como hemos logrado hasta ahora, y poder seguir batiendo récord de viajeros", se comprometió.

Barbón puso el foco especialmente en la figura del viceconsejero Jorge García, quien desde el principio trabajó para conseguir que Asturias tenga récord de conexiones tanto nacionales como internacionales por primera vez en su historia. "Conociendo como lo conozco, que ha tenido la capacidad de atraer a otras compañías, estoy convencido de que está trabajando ya en suplir esas carencias; ampliando su foco dentro de una estrategia que, de cara al 2030, tiene como objetivo incluso llegar a las 38 conexiones aéreas", afirmó.

Esta estrategia podría permitir, a falta de los datos del último trimestre, que el aeropuerto asturiano cierre el año "con el récord absoluto de número de viajeros en toda su historia". "Esa es la conectividad aérea que tenemos, por suerte, en Asturias y que nos ha costado mucho conseguir", apuntó, y puso un ejemplo: "Hace dos semanas tuve que viajar a Barcelona y Tarragona y lo que me encontré es que el vuelo iba literalmente lleno tanto para ir como para volver".

Buena macha del AVE

A pesar del varapalo que supone para Asturias la marcha de Ryanair, el presidente insistió en que Asturias tiene actualmente su mayor conexión con el resto del país, en referencia a la entrada en funcionamiento del AVE. Según señaló, los datos de utilización de la red de alta velocidad son "altísimo", permitiendo a Asturias "destacar".