Barbón llama a alcanzar la "unidad interior" contra el peaje del Huerna: "Que los ciudadanos participen y nos movilicemos"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, valoró este jueves la capacidad que Asturias, Galicia y Castilla y León han tenido para, a pesar de ser de partidos diferentes (PSOE y PP), unirse por el mismo objetivo: “acabar con la prórroga ilegal e injusta” de los peajes del Huerna y la AP-9.

“En el caso de León, evidentemente, es el mismo peaje, pero es que el Huerna es mellizo del de Galicia. El gallego es un peaje interior y el del Huerna comunica dos comunidades autónomas, es diferente en ese matiz, pero ambos han sufrido una prórroga ilegal, porque lo ha dicho el dictamen de la Comisión Europea”, recordó Barbón.

El jefe del Ejecutivo recordó que la prórroga fue aprobada hace 25 años por un Gobierno que, “aunque algunos les parece mal que yo lo diga, presidía José María Aznar y del que formaban parte Cascos y Rato”.

Comunicación constante

Las tres comunidades mantienen una comunicación “constante” y trabajan en analizar "todos los procesos que se puedan abrir" y que permitan suprimir lo antes posible con ambos peajes.

No obstante, y sin quitar peso al frente común con las comunidades vecinas, Barbón insistió en que lo importante es “construir la unidad interior”. “Nosotros la estamos salvaguardando. Es un compromiso que habíamos adquirido, unidad política, sindical, empresarial, cameral, social, cultural y de todos los movimientos”, dijo.

Por tanto, invitó a todos los ciudadanos a participar en la movilización conjunta del 17 de octubre en la plaza de la Escandalera. “Que participen y nos movilicemos”, animó.