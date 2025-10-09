Cae un asturiano junto a otros dos traficantes de droga por trasladar 60 kilos de cocaína a Cantabria y el País Vasco
La droga incautada en la "operación Buceiro-Anchoa" habría alcanzado un valor de 1,5 millones de euros
El cabecilla es un vecino de Santoña, en Cantabria
Efe
La Guardia Civil y la Policía Nacional han arrestado a tres personas, una de ellas un vecino de Asturias, y han desarticulado una organización criminal que transportó a Euskadi y Cantabria 60 kilos de cocaína, valorados en más de un 1,5 millones de euros.
Según han informado ambos cuerpos, la operación conjunta denominada "Buciero-Anchoa" se ha desarrollado tras haber arrestado en un control rutinario en Arrigorriaga (Bizkaia) a un hombre con 58 kilos de cocaína en su coche.
En concreto, transportaba la droga oculta en un doble fondo del turismo y la banda contaba con otro vehículo que disponía de ese mismo sistema, que le permitió llevar grandes cantidades de droga para su venta en el norte de España.
La investigación comenzó a finales del año pasado, después del arrestó de un vecino de Asturias en un control rutinario a la altura en el peaje de la AP-68 en Arrigorriaga, tras constatar que llevaba 58 kilos de cocaína ocultos en su vehículo.
Las indagaciones sobre la droga permitieron averiguar que ese vehículo hacía "labores de lanzadera" para el transporte de la droga hasta el norte de España.
El Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de Burgos ya había realizando investigaciones sobre el conductor del vehículo y ambos cuerpos colaboraron hasta detener el pasado mes de agosto al cabecilla de la organización, un vecino de Santoña, y a otro varón durante el transporte de otro kilo de cocaína.
La operación se cerró con los tres arrestos y, tras comparecer ante el juzgado de guardia de Santoña (Cantabria), uno de ellos ya ha ingresado en prisión.
La Guarda Civil y la Policía Nacional consideran que la banda ha quedado desarticulada.
