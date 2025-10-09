El campo asturiano pone cerco a los "urbanitas" y quiere proteger (con una ley) el olor del cucho y el mugido de las vacas

Si Francia blindó el canto de su célebre gallo «Maurice», no hay motivo alguno para que Asturias no haga lo mismo con el singular sonido de los cencerros de las vacas y las ovejas cuando pastan por los verdes prados. Y a partir de ahí, muchas cosas más: el olor a cucho, el ruido de los tractores en plena faena o el traqueteo de las ordeñadoras, el mugir de las vacas o el balido de las ovejas....

La organización Asturias Ganadera, que dirige Xuan Valladares, ha vuelto a la carga para lograr que la Junta General del Principado se una –ya se intentó una vez por iniciativa del PP pero no tuvo éxito– para sacar adelante la denominada ley de Patrimonio Sensorial que pretende proteger los sonidos y olores del medio rural asturiano. Está inspirada en la que Francia aprobó en su día en 2021, impulsada por las quejas de unos turistas porque «Maurice» había perturbado con su canto sus vacaciones en el campo. Famoso es el chauvinismo de los franceses, su celo a la hora de defender sus cosas. Así que no se lo pensaron dos veces y tras un intenso debate concluyeron que el canto del gallo y muchas más referencias del mundo rural galo serían protegidos como símbolo nacional.

Gallinas en una finca de la comarca de Avilés. / Mara Villamuza

Es lo que quiere ahora Asturias Ganadera, quien empezó en 2019 a advertir del choque entre el mundo rural y los «urbanitas» que cada vez más se dejaban y dejan caer por los pueblos. Tenían ya un ejemplo: la denuncia a un vecino de Cangas de Onís porque su gallo impedía dormir a los clientes de una casa rural vecina a su granja. «Desgraciadamente, los enfrentamientos siguen dando lugar a numerosos pleitos, denuncias e injusticias, y en ocasiones a episodios violentos», explican.

La organización contó con una profesional francesa que se acercó a Asturias a explicar los pormenores de la «ley Maurice» y en 2023 se pusieron en marcha para convencer a los partidos del parlamento regional para que tramitasen y aprobasen la ley.

El texto ha sido elaborado por Marina Arias y su padre Ignacio, que fue letrado de la Junta. Fue la primera quien inicialmente se fijó en la norma francesa. Ambos han realizado un inventario de sonidos y olores del Patrimonio Sensorial Rural Asturiano tras hablar con ganaderos y agricultores.

Grupos sensoriales del campo

Son tres grupos: los emitidos por los animales propios de la actividad en el campo ( vacas, caballos, burros, cerdos, cabras, ovejas, gallos, gallinas, palomas, patos, gansos, pavos, ocas, perro y gatos, además de otras especies típicas; los producidos por utensilios, maquinaria y herramientas propios de la actividad agrícola y ganadera (cencerros en sus diferentes tamaños y denominaciones, relojes y campanas, cadenas, ordeñadoras, tractores, segadoras, motosierras, desbrozadoras, empacadoras, talleres de soldadura, taladros, radiales, vehículos de transporte, camiones u otros); y los olores a estiércol y purines, a cubiles, a gallinaza, a silo, a humo y a pelo quemado.

Una ley, resalta Asturias Ganadera, redactada con gran «dosis de ingenio pero también con un profundo conocimiento de la problemática rural». La Federación Asturiana de Parroquias Rurales dio en su día el apoyo al texto, que en marzo presentó sin éxito el PP en la Junta. «Es una ley pionera en España y sin ningún sesgo ideológico. No entendemos por qué los grupos del PSOE, IU-Convocatoria por Asturias y Covadonga Tomé no apoyaron su admisión a trámite», expresan la organización. «Es buena para los habitantes de los pueblos y no tiene carga punitiva ni persecutoria contra nadie, sino únicamente protectora hacia un medio rural acosado por las circunstancias. Solicitamos que recapaciten y, por el bien del campo asturiano, lleven la iniciativa de esta ley de Patrimonio Sensorial de nuevo al parlamento los propios partidos que la rechazaron», piden.