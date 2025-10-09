La otra cara del arancel del acero: el sector de la transformación de metal en Asturias teme que lastre su negocio

Antonio Fernández-Escandón, presidente la patronal del metal asturiano, Femetal, calificó ayer de "buena noticia" la decisión de la Unión Europea de reducir a la mitad la cuota de importaciones de acero libre de aranceles y aplicar gravámenes de hasta un 50% al resto. Pero también alertó de las consecuencias "aguas abajo" para las empresas transformadoras del acero y las exportadoras de la región. Es la otra cara de la medida.

"Entiendo que será protección del acero europeo, y eso es bueno. Pero me preocupa que otros países apliquen también la protección, lo que supondrá un problema para todos los que exporten productos de acero transformado desde España", señaló Fernández-Escandón.

"Si tenemos que comprar acero aquí, será más caro que el importado. Las empresas transformadoras tendremos materia prima más cara, y si exportamos, vamos a tener más dificultad. Vamos a ver cómo se consigue el equilibrio", señaló el presidente de Femetal.

A la necesidad de ese equilibrio se refirió también la patronal siderúrgica Unesid, que subrayó la necesidad de ampliar el alcance de la medida de protección de la Comisión Europea a los productos transformados, también expuestos a la competencia desleal y a los aranceles del 50% en Estados Unidos, con el fin de proteger toda la cadena de valor industrial. "La asociación seguirá colaborando con las Administraciones española y europea para que la adopción definitiva del instrumento incluya estos productos", señalaron fuentes de Unesid.

Al margen de esa preocupación por los productos transformados, desde Unesid se ha celebrado la medida de Bruselas. "La propuesta de la Comisión es ambiciosa y muy necesaria. Restablece un marco de competencia justa, impulsa la utilización de la capacidad productiva y ofrece estabilidad y confianza a las inversiones. Es esencial para asegurar el futuro del acero europeo y de los miles de empleos que dependen de él", afirmó Carola Hermoso, directora general de Unesid, asociación a la que pertenece ArcelorMittal.

El vicepresidente de Prosperidad y Estrategia Industrial de la Comisión Europea,Stéphane Séjourné, anunció que la medida comercial para proteger al acero de la UE irá acompañado de otras medidas entre las que incluyó la rebaja del precio de la energía para la industria.

El presidente de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) y presidente de Asturiana de Zinc (AZSA), Carlos Navalpotro, que abrió ayer en Madrid el Foro de Energía AEGE 2025, destacó la importancia que tiene el Pacto por una Industria Limpia de la UE (el Clean Industrial Deal) para la industria electrointensiva, y la necesidad de llevar a cabo las recomendaciones que traslada a los países europeos con el objetivo de facilitar precios eléctricos asequibles a sus industrias y, a su vez, ayudarlas en el camino a la descarbonización de sus procesos. “Queda mucho camino por recorrer, aspectos como la fiscalidad lastran la competitividad de nuestras industrias”, afirmó Navalpotro.

En su intervención, el presidente de AEGE destacó dos aspectos relevantes para la industria electrointensiva: el problema de los sobrecostes de los servicios de ajuste y los peajes. Y aseguró que "la Comisión Europea insiste en la posibilidad de adoptar marcos específicos para las industrias intensivas en el uso de la energía". Navalpotro también hizo referencia a la importancia que tiene el acceso a un precio energético a partir de tecnologías no emisoras y desacoplar del precio del gas natural. "Esperamos que la evolución tecnológica avance hacia nuevos modelos de contratación más alineados con el consumo industrial", señaló. También destacó la importancia que tiene la industria en el aumento de la demanda eléctrica y finalizó su intervención reclamando que se de prioridad a los proyectos industriales en la conexión de nueva capacidad a la red eléctrica.