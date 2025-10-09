¿Por qué los diagnósticos de trombosis van a aumentar en los próximos años?

“Vamos a asistir a un aumento de los casos de trombosis”, vaticinó esta mañana Inmaculada Soto Ortega, jefa de Sección de Hemostasia y Trombosis del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

¿Los motivos? Entre otros, "el envejecimiento de la población, la precisión de los diagnósticos y el aumento del cáncer", concretó la especialista ovetense.

La doctora Soto se pronunció en estos términos en el marco del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH), que se celebra hasta este sábado en Oviedo, con la asistencia de unos 2.300 profesionales de la hematología. Una parte de las actividades del evento, dotadas de un enfoque más divulgativo, tienen como escenario una carpa ubicada en la plaza de la Catedral.

Un viaje en avión con consecuencias

Éste fue el lugar elegido para un coloquio entre la doctora Soto y César Bazó Canelón, médico del servicio de Urgencias del HUCA y vicepresidente de la Comisión de Docencia del complejo sanitario ovetense, quien sufrió una trombosis en 2015, tras un largo viaje transoceánico en avión, de regreso de su Venezuela natal. “Cuando llegué a trabajar, me dio un dolor en el pecho. Sospeché. Un compañero me dijo que no iba a ser nada. Al día siguiente, empeoré, me hicieron el examen y tenía un infarto abdominal. Por la noche, me puse muy malo y estuve ingresado diez días. Me anticoagularon y se disolvió. No me ha dejado secuelas, pero los seis meses que estuve anticoagulado me vi muy condicionado en la vida ordinaria”.

La trombosis es el resultado de un coágulo formado indebidamente. Puede ser consecuencia de un ictus, una fibrilación auricular, un tromboembolismo venoso.. “Son muy prevalentes. Pueden suceder a cualquiera, a cualquier edad… En el mundo occidental, la gente se muere de trombosis, incluidos los ricos del primer mundo”, señaló la jefa de sección del HUCA.

Tabaco, hipertensión, edad, cáncer...

Entre las causas de las trombosis figuran el tabaquismo (en especial, asociado a la toma de anticonceptivos con estrógenos), la hipertensión… Pero un factor de riesgo muy preponderante es la edad. “A medida que aumenta el envejecimiento de una población, aumentan los diagnósticos”, aseveró Inmaculada Soto.

De otra parte, la prevalencia aumenta en paralelo al incremento de la prevalencia de cáncer. Tanto los propios tumores como sus tratamientos son factores de riesgo de padecer una trombosis, advirtió la doctora Soto.

Las herramientas diagnósticas han mejorado en los últimos lustros, y la derivada directa es un incremento de los casos identificados.

¿Cómo prevenir?

Entre las medidas de prevención figuran “no fumar, tomarse la tensión de vez en cuando, evitar la obesidad…”. Y el ejercicio físico: “Tenemos que movernos; nuestro organismo está diseñado para moverse, para evitar el sedentarismo, que es contrario a la buena salud física y mental”.

Un factor relevante, según la especialista del HUCA, consiste en conocer el historial médico propio y de la familia, con el fin de determinar si concurren factores de riesgo. El doctor Bazó comprobó, tras su episodio de trombosis, que parte de su familia presentaba como factor de riesgo hereditario una resistencia a una proteína.

Como elementos de protección frente a las trombosis figuran la heparina y otros fármacos anticoagulantes, por ejemplo en episodios de hospitalización. “Algunos de ellos no están financiados por la sanidad pública, lo que en ocasiones impide personalizar el tratamiento”, puntualizó la doctora Soto.

En el plano preventivo, también se dispone de medias de compresión antes de hacer un viaje largo o en caso de alguna situación que comporte riesgo, como puede ser la colocación de una férula o una escayola.