Ya es oficial: el supercampus europeo "Ingenium", que lidera la Universidad de Oviedo, se constituye como institución y podrá lanzar titulaciones conjuntas

Las diez universidades que integran la alianza europea INGENIUM han firmado hoy en Bruselas los documentos fundacionales que ponen en marcha la creación de su entidad legal propia, un hecho que las consolida como una auténtica universidad europea y marca un antes y un después en el panorama de la educación superior del continente.

La reunión del Consejo de la Alianza (IAC), presidida por Ignacio Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo, ha sido el escenario de este paso decisivo. Con la aprobación de la futura Agrupación Europea de Cooperación Territorial (EGTC), INGENIUM se convertirá en la primera alianza universitaria europea entre las 65 existentes en lograr una figura jurídica común, estable y operativa.

“Hoy INGENIUM deja de ser una idea y se convierte en una institución real”, celebró Villaverde. “Este paso histórico nos permite transformar la cooperación académica en una estructura duradera y operativa, con una identidad propia y una clara vocación de servicio a nuestras regiones y comunidades”.

Un campus europeo sin fronteras

La creación de la EGTC permitirá a las universidades socias compartir recursos, diseñar programas conjuntos y romper barreras administrativas y nacionales en la educación superior. En otras palabras: un auténtico campus europeo en el que estudiantes, profesorado e investigadores podrán moverse con la misma facilidad con la que se cambian de aula.

Además, la alianza ha comenzado a definir su sistema de becas INGENIUM, que prevé más de un millón de euros para promover la movilidad y participación del estudiantado en programas de grado, máster, doctorado y microcredenciales. Esta iniciativa busca fomentar la inclusión, la igualdad de oportunidades y atraer a nuevos talentos internacionales.

Durante la segunda jornada del encuentro, los representantes de INGENIUM mantuvieron un intenso diálogo con actores clave de la política universitaria europea, entre ellos la Comisión Europea, la European University Association (EUA) y la alianza ECIU. El objetivo: compartir experiencias y alinear estrategias ante la futura regulación de las universidades europeas.

La alianza también trabaja ya en los planes de transformación institucional que cada universidad deberá acometer para adaptarse plenamente al modelo INGENIUM, y prepara su participación en la convocatoria europea de financiación 2027-2028, con la ambición de consolidarse como referente en cooperación universitaria sostenible.

La delegación asturiana estuvo integrada por Ignacio Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo y presidente de la Alianza; Daniel Santos, delegado del Rector para Alianzas Internacionales; Ana Isabel Álvarez, directora de INGENIUM; Juan Rayón, director estratégico; y Jesús Vera, representante de los estudiantes.

Con la rúbrica de hoy, INGENIUM se coloca a la vanguardia de las universidades europeas y abre la puerta a una nueva etapa en la enseñanza superior: una en la que los campus, las ideas y las oportunidades ya no tendrán fronteras.