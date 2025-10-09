La Educación asturiana vuelve al ataque, esta vez con los profesores de la Universidad: "No descartamos la huelga"

"El silencio administrativo es desprecio al profesorado". La Junta de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Oviedo continúa con sus movilizaciones para exigir la actualización de los complementos autonómicos de docencia e investigación, regulados por un acuerdo que data del año 2001 y que no ha sido revisado desde 2004.

Una decena de profesores se concentraron esta mañana frente a la concejería de Ciencia, Innovación y Universidades donde Carmen Fernández Rubio, presidenta de la Junta de Personal Docente e Investigador, explicó que el conflicto se origina en el incumplimiento de un acuerdo, que permitía a las comunidades autónomas establecer complementos económicos ligados al mérito docente e investigador. “Ese acuerdo quedó totalmente obsoleto con la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) de 2023”, señaló Fernández Rubio.

Desde la aprobación de la LOSU, el profesorado reclama que se actualicen dichos complementos y que se reactive la comisión de seguimiento prevista en el acuerdo, la cual “nunca se llegó a constituir”. Además, denuncian que desde 2011 no se han aplicado las subidas vinculadas al IPC, lo que ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo acumulada durante más de una década.

Sin respuesta del Principado

La presidenta indicó que ya existe un borrador negociado con la Consejería de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo, pero desde febrero no se han producido avances. “Nos hemos comunicado por correo electrónico en varias ocasiones tanto con el consejero como con la directora general de Universidades, pero siempre nos dicen que todo sigue igual”, lamentó.

El documento negociado contemplaba una actualización progresiva de los complementos a partir del 1 de enero de 2026, con una implantación gradual en un plazo de tres o cuatro años. “Queremos equipararnos a los quinquenios y sexenios reconocidos a nivel nacional por el Ministerio”, añadió Fernández Rubio.

Según explicó, el acuerdo también preveía la creación de un nuevo tramo adicional de reconocimiento, tanto para la docencia como para la investigación, aunque la cuantía total de la medida aún no se ha calculado debido a su aplicación progresiva. “Llevamos 25 años sin revisar ese acuerdo, seguimos con los mismos complementos, y las subidas que hubo no se ajustaron al IPC establecido”, subrayó.

Fernández Rubio recordó que otras universidades españolas ya han adaptado sus sistemas de complementos a la LOSU, y que esos modelos sirvieron de referencia para el borrador que la Junta de Personal presentó a la Consejería.

Ante la falta de respuesta, el profesorado universitario planea intensificar las movilizaciones. “Vamos a seguir hasta el final y cada vez iremos aumentando el nivel de las reivindicaciones. Tenemos previsto reunirnos con los grupos parlamentarios para trasladarles la situación y no descartamos convocar una huelga”, advirtió.

Por último, la presidenta insistió en que el silencio institucional “es una forma de desprecio al profesorado”. “Solo pedimos que nos escuchen y que nos expliquen si hay algún problema o impedimento. Pero la falta de respuesta no es aceptable”, concluyó.