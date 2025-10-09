La gran esperanza contra la gripe en Asturias: que se repita la "concordancia" del año pasado

La campaña de vacunación frente a la gripe y el covid-19 se ha iniciado esta mañana en las residencias de mayores de Asturias, en las que viven unas 13.500 personas. “Solemos alcanzar coberturas superiores al 95 por ciento”, ha destacado Marta Huerta, subdirectora de Coordinación Asistencial y Cuidados del Servicio de Salud del Principado (Sespa), durante su visita a la residencia Trisquel, de Oviedo.

María Luisa Díaz Pérez, de 96 años, originaria de Cangas del Narcea, fue un año más de las primeras en recibir el pinchazo protector. “Siempre me vacuno. El año pasado no me hizo ninguna reacción. Espero que sigamos así”, destacó.

Asunción Campa Prieto, de 72 años, lleva ocho años residiendo en Trisquel: “Me vacuno siempre y no me da reacción de nada. Estoy de acuerdo con que todo el mundo se vacune, y lo recomiendo, porque no pasa nada”, indicó.

Los mayores fueron vacunados por los enfermeros Guillermo Dómine y Alba Arenas.

Nuevo protocolo de edad

Marta Huerta, subdirectora de Coordinación Asistencial y Cuidados del Servicio de Salud del Principado (Sespa), indicó que, por vez primera, se efectúa una recomendación diferenciada para gripe y covid. “En la gripe seguimos con población mayor de 60 años y niños de 6 a 59 meses. Y en el covid se ha elevado la indicación a los más mayores (personas mayores de 70 años) porque son los que podrían tener más riesgo de hospitalización y muerte”.

El año pasado, las cepas empleadas en la vacuna gripal fueron las mismas que las circulantes. “Esa concordancia disminuyó mucho las consultas y los ingresos, y se notó muchísimo”, enfatizó Marta Huerta. Y añadió: “Esperemos que este año suceda lo mismo, pero no sabemos qué cepas van a circular”.

La campaña de inmunización que ahora comienza será la primera que cuente con una vacuna española para el covid-19 fabricada por el laboratorio Hipra. “Sabemos que va a llegar, pero aún no está disponible”, aseveró la doctora Huerta.