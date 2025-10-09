El hotel de Asturias que se ha colado entre los 2.457 mejores del mundo de la mano de la Guía Michelin
Con “mucha personalidad” y “más que cool”: así es el Palacio de Luces, que ha logrado la distinción de una llave (en la lista hay cuatro españoles con 3)
El otoño se pinta tradicionalmente de rojo en el mundo de la gastronomía porque es la estación en la que la popular Guía Michelin desvela la lista de sus restaurantes distinguidos con las codiciadas estrellas. Pero desde hace un par de año también concede llaves, destinadas a reconocer a los mejores hoteles en cada país. El nuevo listado, ahora de carácter mundial, se acaba de desvelar en París y en los elegidos en España se mantiene un asturiano: el CoolRooms Palacio de Luces, un hotel ubicado en la pequeña localidad colunguesa, en un palacio del siglo XVI.
“El palacio en sí está magníficamente restaurado, su exterior ha sido meticulosamente conservado y sus interiores muestran una incursión en el diseño contemporáneo, lo que da como resultado una experiencia visual ecléctica que admite multitud de influencias”, describe la Guía Michelin, que habla también de habitaciones y suites “más que cool”, “tan elegantes como lujosas” y con “mucha personalidad”.
No puede faltar, hablando de Michelin, la gastronomía. Y en el caso del Palacio de Luces tienen el restaurante Tella, dirigido por Francisco Ruiz y con un menú que “profundiza en los sabores, recetas, tradiciones e ingredientes” asturianos, y el más informal La Palmera.
Máxima distinción
En esta nueva edición internacional de las llaves Michelin se han colado cuatro españoles con la máxima distinción de tres: Abadía Retuerta Le Domaine, en Valladolid; Atrio Hotel, en Cáceres; Torre del Marqués, en Teruel, Terra Dominicata (Escaladei, Tarragona) y Mandarin Oriental Ritz, en Madrid. En total son 143 distiguidos con las tres llaves en todo el mundo y en total se repartieron 2.457 entre todas las categorías. Confort, servicio y carácter propio en mayor o menor medida es lo que define a los establecimientos seleccionados por Michelin para sus llaves, que se resumen en la “hospitalidad perfecta”.
El Palacio de Luces asturiano es uno de esos 2.457 distinguidos con la llave. Y ahora por llegar están las estrellas. Los restaurantes distinguidos en la próxima guía roja se desvelarán en una gala que tendrá lugar el 25 de noviembre en Málaga. Un acto que en los últimos años deja buenas noticias siempre en la cocina asturiana, que el año pasado hizo historia al lograr las tres estrellas con Casa Marcial, el restaurante de La Salgar (Parres), que regentan los hermanos Manzano con Nacho y Esther a los fogones y Sandra en la sala.
