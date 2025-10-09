El interés por encontrar casa en Asturias crece (y lo constata un popular portal inmobiliario)

Los anuncios de las viviendas en alquiler en Asturias recibieron una media de 23 contactos durante el tercer trimestre, tres más que en el mismo periodo del año pasado, según un análisis publicado este jueves por el portal inmobiliario Idealista, uno de los más populares del país a la hora de buscar casa. En el caso de Oviedo, el número de contactos por cada anuncio ha pasado de 20 en el tercer trimestre de 2024 a 24 en el mismo periodo de este año.

Esto da idea del interés que genera la búsqueda de una casa en la región, que no es ajena a las tensiones del resto del mercado en España, cada vez con mayores dificultades en la oferta.

En el conjunto del país, los anuncios de viviendas en alquiler publicados en Idealista recibieron una media de 35 contactos en el tercer trimestre del año antes de darse de baja, el 13 % más que un año antes, y Palma, Barcelona y Madrid encabezaron la competencia, según un estudio elaborado por este portal inmobiliario.

No obstante, Idealista señala que la "altísima" demanda y la poca oferta tiene una incidencia distinta en las diferentes capitales. Palma es el gran mercado donde la competencia por la vivienda fue mayor, con 62 familias por cada anuncio. Le siguen Barcelona (58), Madrid (46), Bilbao (42), Málaga (33) y Valencia (32).

En los últimos 12 meses, el volumen de familias que se postulan por cada anuncio creció en la mayoría de capitales españolas.

Entre las grandes ciudades el mayor incremento en esta competencia se dio en Bilbao (49 %), seguido de Palma (22 %), Alicante (19 %), Málaga (13 %) y Sevilla (12 %), según los datos del portal, uno de los mayores de España.

Al alza en Madrid

En Madrid la competencia creció un 4 %, mientras que el incremento fue menor en Valencia (3 %) y San Sebastián (2 %). Según este estudio, Barcelona fue el único gran mercado en el que la competencia se redujo, un 3 %. También disminuyó en Ceuta (-31 %), Cáceres (-9 %), Las Palmas de Gran Canaria (-3 %), Lugo (-2 %) y A Coruña (-2 %). Por el contrario, en 10 capitales de provincia el volumen de familias interesadas creció más de un 50 %.

Se trata de las ciudades de Lérida (84 %), Burgos (81 %), Logroño (76 %), Ciudad Real (75 %), Melilla (74 %), Teruel (59 %), Palencia (55 %), Cuenca (54 %), Badajoz (54 %) y Zamora (51 %). A nivel provincial, la de Guadalajara fue la que más competencia recibió en el alquiler, con 81 familias. Le siguen Navarra (76), Álava (71), Barcelona (63), Zaragoza (58) y Tarragona (53). En el lado opuesto se sitúan Cáceres (9), Salamanca (10) y Badajoz (12).