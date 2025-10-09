Las medidas de Asturias para blindarse ante una nueva enfermedad muy contagiosa entre las vacas (y que ha entrado en España por Gerona)

Un mínimo de tres semanas de cuarentena en la explotación, en un lugar aislado y sin contacto con el resto de los animales, más una inspección diaria para comprobar su estado. Son las medidas aplicadas por el la Consejería de Medio Rural para blindar la cabaña ganadera asturiana ante la cada vez más temida dermatosis nodular contagiosa (DNC), una enfermedad muy grave que afecta a las vacas -en ningún caso se contagia a los seres humanos- y se manifiesta en nódulos (bultos) en determinadas partes del cuerpo.

La alarma saltó días atrás cuando se detectaron dos focos en Gerona, lo que ha obligado al gobierno catalán a sacrificar ya más de 120 cabezas, al tiempo que se ha puesto en macha la campaña de vacunación.

En Asturias ha comenzado a cundir el temor entre los ganaderos, que en los últimos años no ganan para sustos en cuanto a sanidad animal, al tener que hacer frente a brotes de tuberculosis (pocos olvidan la alarma a principios de año en Tineo), lengua azul y EHE (enfermedad hemorrágica epizoótica).

Organizaciones agrarias como Coag pidieron una reunión urgente con la Dirección de Ganadería, en manos de Rocío Huerta, para determinar cómo actuar y evitar que el brote de DMC, aunque complicado, llegue a la cabaña asturiana. El encuentro ya tuvo lugar a principios de esta semana, tal y como desveló el coordinador de Ura, Borja Fernández, tra su reunión el miércoles con el presidente Adrián Barbón.

Calma y cautela

La Consejería y las organizaciones profesionales prefieren ser cautos y mantener la calma. En marcha ya está el protocolo de actuación que incluye las medidas antes citadas para cualquier cabeza que proceda de Cataluña. Esto ha de comunicarse a los servicios oficiales de veterinaria del Principado. El ganadero deberá, además, desinfectar bien al animal nada más llegar y proceder a su aislamiento por 21 días mínimo.

Después de estas tres semanas se revisará a los animales y se les desmovilizará si no presentan ningún síntomas.

Los primeros casos de la DNC en la UE se localizaron en Cerdeña, luego en el Piamonte italiano, seguido de la Saboya francesa. Finalmente la enfermedad entró en España por Cataluña y desde entonces el Ministerio de Agricultura trata de ponerle cerco.

Síntomas

La DNC está provocada por un virus y genera fiebre, bultos y manchas en la piel y en órganos internos, extenuación, edemas y en algunos casos la muerte del animal afectado. En las vacas de leche provoca una disminución de su producción, por lo que el impacto económico para las explotaciones es grande. Se transmite por moscas y mosquitos o por contacto directo. La incubación dura de 4 a 14 días.