Mentoría gratuita para universitarios y estudiantes de FP: Compromiso Asturias XXI conecta a jóvenes con 185 profesionales destacados

Crear un puente entre la universidad y el mundo profesional. Ese es el objetivo de la asociación Compromiso Asturias XXI que ha presentado esta mañana una nueva edición de su Programa Mentoring. Se trata de una iniciativa que busca conectar a estudiantes universitarios y de formación profesional con profesionales de referencia en distintos sectores, con el objetivo de orientar su desarrollo académico y profesional.

El programa, gratuito y gestionado por voluntarios, se ha consolidado como una de las actividades más destacadas de la asociación, que fomenta el intercambio de conocimiento entre generaciones. “Gracias a las actividades que desarrollamos, los estudiantes comparten lo que saben con otros compañeros de Asturias, de España y del mundo. Todo lo hacemos de forma voluntaria y abierta”, explicó Pepa Fernández, responsable del programa y socia colaboradora.

El plan, que se desarrollará entre enero y junio, ofrece a los participantes la posibilidad de contar con un mentor asignado en función de sus intereses profesionales. En la última edición se alcanzó un récord de participación, con 108 estudiantes de distintas universidades y centros de FP superior.

“Buscamos que los mentores sean un espejo en el que los estudiantes puedan verse reflejados. Les ayudan no solo a planificar su futuro, sino también a replantearse objetivos y descubrir nuevas posibilidades”, señaló Fernández.

Profesionales destacados

Los mentores —185 profesionales en activo— abarcan ámbitos tan diversos como el derecho, la ingeniería, la farmacia, las ciencias biológicas, la administración pública o incluso la exploración espacial. Entre ellos se encuentran directivos de multinacionales, eurodiputados, investigadores, emprendedores y altos cargos en instituciones europeas o fuerzas de seguridad.

Durante la presentación, Carla Iglesias y Álvaro Rodríguez, antiguos participantes del programa, compartieron su experiencia.

“Yo participé el año pasado con la idea de dedicarme al sector bancario, pero gracias a mi mentor descubrí que mi verdadera vocación era la docencia. Hoy estudio un máster en formación del profesorado y sigo vinculada al programa”, relató Iglesias.

Por su parte, Álvaro Rodríguez explicó cómo el mentoring le ayudó a redirigir su futuro profesional hacia el ámbito de las instituciones europeas: “Participé hace tres años, y gracias al programa tomé decisiones clave sobre mi carrera. Mi mentor me ayudó a organizarme, a tener perspectiva y a confiar más en mis capacidades”.

Ambos coincidieron en destacar el valor de las actividades complementarias del programa, como talleres presenciales y píldoras formativas online sobre habilidades personales y profesionales. Entre los talleres impartidos destacan los de marca personal en el despacho Ontier o inversión y finanzas personales en Caja Rural de Asturias.

Una red que crece cada año

El espíritu del programa va más allá de la orientación profesional. La asociación promueve la colaboración, el voluntariado y la responsabilidad social, valores que sus miembros intentan transmitir a los participantes. “Queremos sembrar la semilla del compromiso. Que cada estudiante, cuando empiece su carrera, devuelva a la sociedad una parte de lo que ha recibido”, añadió la responsable, Pepa Fernández.

Los estudiantes interesados pueden acceder a toda la información, inscribirse y consultar la guía completa de mentores —con más de 180 perfiles profesionales— a través de la web del Programa Mentoring de Compromiso Asturias XXI.

“El programa es una oportunidad única para crecer, aprender y conectar con personas que inspiran. Lo más valioso es que todo se hace desde la generosidad y el deseo de ayudar a los demás”, concluyó Fernández.