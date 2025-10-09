Minas reconoce una actividad "clandestina" en Cerredo y dice que la empresa realizó una "estrategia de ocultamiento"

El 31 de marzo cinco trabajadores perdieron la vida en el accidente minero de Cerredo mientras extraían carbón de forma ilegal sin que la Administración detectase en ningún momento indicios de dicha actividad. El jefe del servicio de Minas, Santiago Berjano, reconoció este jueves que la empresa realizó una actividad “clandestina” y que existía “una estrategia de ocultamiento”, puesto que las labores de extracción se realizaron en zonas que hasta a los inspectores “echaría para atrás”.

“Si te quieren ocultar la labor, te la ocultan; y no la vas a ver. Avises o no avises de la inspección. Todo el mundo puede entender que, si se trata de una actividad clandestina, porque se les avisó muchas veces de que no podían sacar carbón, si el facultativo no quiere, no te vas a enterar”, insistió durante su comparecencia en la comisión parlamentaria que investiga el accidente.

Berjano recordó que el mismo día del accidente el juzgado de instrucción de Cangas del Narcea ya les pidió el informe del Servicio de minas y que la primera visita orientada a esclarecer lo sucedido se produjo el 8 de abril. “Se tardó tres horas en adecuar las galerías para poder entrar en las condiciones justas”, apuntó.

El "prao de una romería"

El jefe de Minas reconoció su “perplejidad” porque cuatro grupos de la Policía Judicial accedieron antes al lugar del siniestro y cuando su equipo entró “parecía el prao de una romería”, lo que a su juicio complicó la inspección.

Según contó, los agentes retiraron materiales para la investigación, por lo que “como no se nos dé información nuestra investigación va a quedar incompleta”. “Sabemos que había gas, que había un chamiceo. ¿Qué nos falta? La fuente de ignición”, explicó.

Tampoco han podido, de momento, tomar declaraciones a los trabajadores supervivientes.

Indicó, además, que en esta primera entrada apreciaron la existencia de dos huecos en los cuales se habría realizado una extracción de carbón y explicó, además, que la explotación estaba en malas condiciones "sin ningún tipo de sistema de ventilación general" y con zonas que "se caen a cachos", teniendo en cuenta que llevaba años con la actividad extractiva paralizada.

Primera vez que llaman a terceros peritos

Sobre el proceso de investigación, Berjano también reconoció que era la primera vez que le consta que el juez prescinde de los inspectores del Principado y llama a terceros peritos, una situación que le origina “perplejidad”.

Por otro lado, Berjano defendió que la Administración actuó conforme a la normativa reglada a la hora de trasmitir la explotación a Combayl, primero, y a Blue Solving, posteriormente. Aunque reconoció que "realmente esto de Cerredo es atípico, lo miremos por donde lo miremos" porque "realmente viene una empresa que compra unas concesiones de unas unidades productivas en cierre" pagando un millón de euros.

Accidente de 2022

Respecto al accidente de 2022, en el que un trabajador perdió la vida y otro resultó gravemente herido, el jefe de Minas indicó que el informe en el que se dice que "había indicios racionales de extracción de carbón no autorizado" se elaboró después del suceso y que finalizó con la correspondiente sanción.

Berjano reconoció que en el servicio de Minas llevan desde el accidente, prácticamente más de seis meses, sometidos a “estrés, a la prensa, a los comentarios" lo que hace que "les esté costando trabajar".

Por eso, agradeció la comisión de investigación porque "es la única ventana en la que se pueden asomar a decir algo" ya que considera que hasta ahora han estado "encapsulados, aguantando comentarios por aquí y por allá, expertos por todas partes".

Bloqueo del PP a Tomé

El grupo mixto, formado por el forista Adrián Pumares y Covadonga Tomé, quedó sin poder ejercer el turno de preguntas. Pumares era el diputado encargado de formular las preguntas, pero tuvo que ausentarse por enfermedad. Pero Covadonga Tomé tampoco pudo sustituirle al quedar “atrapada” en la presidencia de la mesa de la comisión.

El reglamento establece que para constituirse la sesión de la comisión es necesaria la presencia en la mesa de al menos dos de sus miembros. Esta está formada por la propia Tomé, Delia Campomanes (IU-Convocatoria) y Luis Venta (PP). Venta decidió formular alguna pregunta, por lo que no se integró en la mesa, lo que obligó a Tomé y Campomanes a permanecer en ella sin posibilidad de interrogar.

Esta vez ha sido la segunda ocasión en la que la decisión de Venta, secretario de la mesa, de formular preguntas junto al portavoz del PP, Rafael Alonso, impide a Tomé hacer uso de su parte de tiempo de interrogatorio por parte del grupo mixto.