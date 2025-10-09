El naval español, liderado por los astilleros asturianos, con contratos de 2.700 millones
El sector alcanza su mayor nivel de pedidos de los últimos 14 años / La sociedad Pymar, que integra a las principales empresas privadas, mejora su calificación crediticia
Los astilleros españoles se han consolidado como la segunda potencia con mayor contratación naval de la Unión Europea y dentro del "top ten" mundial, según destacó ayer la sociedad que integra a los principales astilleros privados, Pymar, presidida por el asturiano Álvaro Platero. Los astilleros españoles han alcanzado "el mayor nivel de cartera de pedidos de los últimos catorce años", con 69 buques en construcción –más de la mitad en los astilleros de los grupos asturianos Armón y Gondán–, por un valor de más de 2.700 millones de euros.
Además, Pymar señala que los astilleros españoles cuentan con un destacado posicionamiento internacional en los rankings de contratación de los segmentos de mayor complejidad, valor añadido y componente innovador, como los buques para la investigación oceanográfica, los dedicados a la acuicultura marina o los destinados al ámbito de la energía eólica marina.
Coincidiendo con los altos niveles de actividad, la agencia de calificación crediticia Fitch ha elevado de BBB+ a A- el "rating" de Pymar. "Esta mejora de la calificación crediticia evidencia la fortaleza y solvencia de Pymar y de los instrumentos financieros de los que dispone, avalando su capacidad como herramienta clave de colaboración público-privada en la política industrial para el apoyo a las empresas de la industria naval privada española", señaló Almudena López del Pozo, consejera delegada de Pymar.
