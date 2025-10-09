La OSPA comienza el curso con el violonchelista Nicolas Altstaedt como solista invitado

La Orquesta Sinfónica del Principado (OSPA) vuelve a la carga, un año más, con la inauguración de su temporada de abono, que cristalizará en dos conciertos: hoy en el teatro Jovellanos de Gijón y mañana en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Las dos citas, a las 20.00 horas, tendrán como protagonista al violonchelista franco-alemán Nicolas Altstaedt, flamante colaborador artístico de la formación.

El solista, uno de los más versátiles de la actualidad –que ha pasado por el Auditorio ovetense en un par de ocasiones–, interpretará el "Concierto para violonchelo" de Walton, una obra no excesivamente programada que destaca por su complejidad y dificultad técnica.

Altstaedt se ha puesto bajo la dirección de los mejores maestros del momento, como Gustavo Dudamel, Iván Fischer, Esa-pekka Salonen o Teodor Currentzis. En la presente temporada debutará (además de con la OSPA), con la Philharmonia Orchestra y Paavo Järvi, Kammerphilharmonie Bremen y Thomas Adès, la Orquesta Real del Concertgebouw, la Orquesta de la Radio Sueca, la Orquesta de la Comunidad de Madrid o la Orquesta Sinfónica de Navarra.

La batuta será empuñada por el director artístico y titular de la OSPA, Nuno Coelho. El maestro portugués cobrará gran importancia durante la segunda mitad de la velada musical, con la "Sinfonía número 9 en do mayor" de Franz Schubert que da título al programa: "Schubert sinfónico". Tal y como destacó el propio Coelho durante la presentación de la temporada, esta pieza es "una de la más impactantes de la producción del compositor austríaco".

Las entradas para el concierto de Gijón se pueden adquirir en la taquilla del Jovellanos (abierta de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas) por 24, 21 y 19 euros (en patio y delantera de entresuelo, entresuelo y general, respectivamente). Para el concierto de Oviedo, la taquilla del Auditorio abre de 9.30 a 14.00 y, el mismo día del concierto, de 17.00 a 20.00; los precios oscilan entre los 24 (patio de butacas) y 21 (anfiteatro) euros.

Antes del concierto de Oviedo (a las 19.15), Nuno Coelho y el nuevo gerente de la OSPA, Oriol Roch, mantendrán un encuentro con el público en la sala de conferencias número 1 de la tercera planta del Auditorio.