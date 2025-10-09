El Principado quiere traer a Asturias las obras de arte de Cajastur que Unicaja tiene en otras regiones

El Ejecutivo regional tiene la voluntad de reunir en Asturias las 1.063 obras incluidas en el expediente abierto para declarar BIC (Bien de Interés Cultural) de carácter mueble la colección de arte de la antigua Caja de Ahorros de Asturias. 1.063 son las obras susceptibles de ser protegidas, todas propiedad ahora de Unicaja. De ellas, cuatro fueron dadas de baja del inventario de Unicaja, por su importante estado de deterioro, y de otras 28 no hay rastro en las bases de datos de la entidad, según datos de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Principado. Hay, además, 196 obras dispersas por varias comunidades. En concreto, en Castilla-La Mancha, en la provincia de Cuenca (187), en Madrid (8) y en Cataluña (1).

Acabaron allí en el largo proceso que condujo a la desaparición como entidad financiera de Caja de Ahorros de Asturias y su integración en Unicaja (pervive la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias, accionista del grupo financiero de origen malagueño). Ahora la Consejería de Cultura intenta que las obras regresen a Asturias. Para conseguirlo, ha informado a las comunidades donde se custodian las obras de arte de la apertura del expediente BIC y ha pedido su restitución a Asturias. "Es una colección vinculada a la región y tiene sentido vincularla y devolverla a Asturias en su totalidad", argumenta el director general de Patrimonio Cultural, Pablo León.

Unicaja considera que los fondos en su poder no tienen entidad para ser declarados BIC

Solo la Comunidad de Madrid ha respondido a ese requerimiento, negativamente, según refiere, al entender que el Principado no tiene competencia alguna sobre bienes artísticos que están en su territorio, de modo que la declaración BIC quedaría sin efecto sobre ellos. Castilla-La Mancha y Cataluña no se han manifestado al respecto, por lo que el Principado entiende que no tendrían inconveniente en satisfacer su solicitud.

El expediente sigue abierto, está en periodo de información pública y de recepción de alegaciones –hasta ayer solo el sindicato CSI había presentado una– y el Ejecutivo regional "estudiará jurídicamente el regreso de las obras que están fuera" y en concreto su reclamación a la Comunidad de Madrid.

La tramitación del expediente BIC de la colección de la antigua Caja de Ahorros de Asturias, que empezó en julio de 2023, está resultando especialmente compleja, admite el titular regional de Patrimonio Cultural. Las obras de la colección están repartidas entre Unicaja y la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias. Esta última aportó un inventario detallado, con datos y fotos de cada una de las obras de su propiedad, 466 en total, y todas actualmente en Asturias, de modo que la Consejería de Cultura da por resuelto el procedimiento con ella.

Veintiocho de las obras no aparecen en las bases de datos de la entidad andaluza

En el expediente BIC la Consejería de Cultura incluyó solo las 1.063 obras que son propiedad de Unicaja. Para hacer el inventario, los servicios de Patrimonio Cultural recurrieron a catálogos y publicaciones que la Caja de Ahorros había hecho a lo largo de los años sobre sus fondos artísticos, muy especialmente un trabajo del historiador del Arte Javier Barón, que por entonces ejercía la docencia en la Universidad de Oviedo.

Sin pistas del archivo

Cuando el Principado pidió a Unicaja información sobre la colección y sobre los archivos de la Obra Social, que la Consejería considera que también deberían contar con la correspondiente protección patrimonial, la entidad, según Pablo León, contestó que no podía dar cuenta de 28 de las piezas de arte, porque no constaban en sus bases de datos, y que tampoco tenían noticia de ningún archivo.

Unicaja, según el director de Patrimonio, siempre ha alegado que la colección de la Caja de Ahorros de Asturias no tiene la suficiente entidad para ser declarada BIC. El Principado, sin embargo, "entiende que tiene mucho valor, que la Obra Social de la Caja fue en su día el primer promotor cultural de Asturias y que compraba obra a muchos artistas asturianos", lo que acrecienta su interés para la región. En favor de la protección de la colección se han manifestado el Real Instituto de Estudios asturianos (Ridea), la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la Real Academia de la Historia: sus informes se han incorporado al expediente regional.

Desde Unicaja declinan pronunciarse sobre este asunto. "No vamos a hacer comentarios. Como siempre, la entidad mantiene su mejor disposición para cooperar con todas las administraciones públicas", fue todo lo que ayer declaró un portavoz. Unicaja inaugurará el próximo 16 de octubre, en el Palacio de Revillagigedo de Gijón, una exposición dedicada al arte contemporáneo con 84 obras de su colección, una parte de ellas propiedad en su día de la Caja de Ahorros de Asturias y el resto de diversas procedencias.