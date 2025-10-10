ArcelorMittal y Asturiana de Zinc reciben ayudas millonarias para compensar los costes de CO2

El Ministerio de Industria y Turismo ha aprobado la resolución provisional de las subvenciones destinadas a la industria electrointensiva para compensar los costes indirectos de CO2, lo cual supondrá el reparto de ayudas por un importe de 600 millones de euros entre 194 empresas. Entre las más beneficiadas destacan compañías con fuerte implantación en Asturias como ArcelorMittal y Asturiana de Zinc (Azsa).

Esta convocatoria para compensar las emisiones indirectas por CO2 ha duplicado el importe total de las subvenciones de la convocatoria del año anterior, que tuvo una dotación de 300 millones de euros.

En un comunicado, el Ministerio destacó que los 600 millones movilizados suponen "un apoyo importante a la industria electrointensiva, un esfuerzo que multiplica por 100 lo que se destinaba a la compensación de emisiones indirectas de CO2 en 2018".

En concreto, entre las beneficiarias de las ayudas destacan Arcelor Mittal, con 76,6 millones de euros (incluyendo 42,4 millones en Asturias y 29,3 millones en el País Vasco y Sagunto), Asturiana de Zinc (67 millones de euros), Celsa (28,3 millones), Moeve (23,1 millones), Ferroglobe (21,85 millones), Sidenor (16,1 millones), Global Steel Wire (14,3 millones), Petronor -Repsol- (11,5 millones) y Siderúrgica Sevillana (11,2 millones).

Se trata de subvenciones dirigidas a los sectores y subsectores industriales expuestos a un riesgo de 'fuga de carbono', conforme a lo previsto en la normativa europea y nacional.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha afirmado que estos 600 millones de euros "ayudan a la competitividad de los sectores industriales" y representan "una aportación fundamental para poder generar nuevos sectores industriales y afianzar todos aquellos que tenemos".