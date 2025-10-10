Asturias escapa de la dana "Alice": ni una gota de lluvia caerá durante el puente del Pilar en el Principado, que llegará a los 26 grados
El sol y las buenas temperaturas dominará el fin de semana y el próximo lunes festivo, según el pronóstico de la Aemet
Otra dana destructiva sobre España. La gota fría "Alice" ha puesto este viernes en alerta máxima (roja) a Alicante y a Cartagena y Mazarrón (Murcia) por lluvias extremas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera para estas localidades acumulados que podrían superar los 140 litros por metro cuadrado en 12 horas. Por esta dana, que ya ha provocado grandes inundaciones y ha cancelado clases y vuelos, también están en aviso naranja otros puntos de la Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Andalucía.
Asturias vive la cara opuesta del tiempo, con sol y altas temperaturas en las horas centrales del día. Durante el puente del Pilar (es festivo el lunes), el Principado seguirá bajo la influencia del veroño o veranillo de San Miguel. Según el pronóstico de la Aemet, los termómetros alcanzarán máximas de hasta 26 grados en el Suroccidente.
Pero vayamos por días. Para mañana, sábado, se esperan cielos "poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas en el interior occidental a primera hora". Las temperaturas máximas estarán en ascenso, sobre todo en la Cordillera". Así, habrá 24 grados en Cangas del Narcea, 21 en Oviedo y Langreo, y 20 en Gijón, Avilés o Llanes.
Suben los termómetros
El domingo también reinará el sol (aunque se podrá desarrollar nubosidad de evolución en el suroeste) y subirán los termómetros ligeramente. Se esperan 26 grados en Cangas del Narcea, 25 en Oviedo y Langreo, 22 en Gijón, Avilés, Llanes y Navia.
El lunes continuará el anticiclón. El pronóstico de la Aemet es "poco nuboso, con nubes bajas en el litoral y nubosidad de evolución en el interior a partir del mediodía. Brumas y nieblas matinales y vespertinas en el litoral. No se descartan chubascos en la Cordillera por la tarde". Las temperaturas máximas rondarán de nuevo los 25 grados y las principales localidades de la región superarán los 20.
