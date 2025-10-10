Cae una banda que cometió 55 robos en tres meses en Asturias (y uno de sus miembros es un veterano de la "banda del Seat León")

La Guardia Civil y la Policía Nacional de Asturias llevaron a cabo en la madrugada de este jueves un operativo en el que se se detuvo a cinco personas y se realizaron dos registro domiciliarios con autorización judicial. Con ello se da por finalizada la llamada "operación Octanos-Nemea", que ha permitido desarticular un grupo criminal dedicado a los a perpetración de delitos contra la propiedad y orden socioeconómico. Entre los cinco detenidos se encunetra un antiguo miembro de la llamada "banda del Seat", que hace unos años causó el caos en la región con una cadena de robos tan continuada como la de la banda desarticulada ahora.

Este grupo estuvo muy activo entre los meses de abril y julio pasados, con la comisión de forma continuada de robos con fuerza y con violencia o intimidación tanto en establecimientos de hostelería como en estaciones de servicio, sobre todo en la zona central de Asturias.

La comisión de estos delitos generó una gran alarma social en los concejos de Llanera, Gijón, Siero, Mieres, Oviedo, Corvera de Asturias, Avilés Castrillón y Cudillero, lo que dio lugar al establecimiento de un dispositivo de seguridad especial con al fin de recuperar la normalidad, así como su correspondiente investigación conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, ya que los hechos se perpetraban en demarcaciones de ambos cuerpos.

El hecho más significativo se produjo el 22 de mayo, día en el que se perpetró un robo con violencia en la persona del único empleado de la estación de servicio de Mieres, apoderándose de 140.000 euros.

El análisis pormenorizado de los robos cometidos, llegó a la conclusión de que éstos se cometían en una misma franja temporal, con un mismo modus operandi y en distintos puntos de la geografía astruriana, afectando a distintos órganos judiciales.

El modus operandi consistía en la localización y sustracción de vehículos pertenecientes al grupo VAG (SEAT, Audi y Volkwagen) inmediatamente antes de dirigirse a cometer el hecho delictivo, en algunos casos hasta en la misma población.

Para llevar a cabo la sustracción de los turismos, el autor violentaba el bombín y una vez en su interior, empleando un dispositivo electrónico que desactivaba el inmovilizador, ponían en marcha el vehículo para a continuación dirigirse a perpetrar el robo.

Cuando el objetivo era un establecimiento de hostelería, utilizaban distintas formas, desde el empleo de una rejilla metálica de las utilizadas en los sumideros, que arrojaban contras las cristaleras (lo que se conoce como "alcatarillazo") y posteriormente fracturar las máquinas recreativas. Hasta emplear una maza para la fractura del cristal pasando por hacer uso de la parte trasera del vehículo sustraído con el conocido método del “alunizaje”.

Uno de los arrestados. / Guardia Civil / Policía Nacional

Otro elemento común en todos los hechos era la hora de su perpetración, siempre de madrugada. En una misma noche podía llevar a cabo entre uno y cuatro hechos en localidades próximas. Era también habitual que los vehículos sustraídos fueran abandonados de nuevo en las proximidades del lugar donde los habían sustraído o en la localidad donde sustraían un segundo o tercer vehículo.

La zona de acción del grupo delictivo formado por seis individuos, eran los concejos de Llanera, Gijón, Siero, Mieres, Oviedo, Corvera de Asturias, Avilés Castrillón y Cudillero, todos ellos con buenas vías de comunicación que permiten rápidos desplazamientos.

Cuatro personas eran las que actuaban normalmente: uno realizaba tareas de conductor, permaneciendo en el vehículo y realizando tareas de vigilancia. Otro llevaba a cabo el forzamiento del establecimiento y los otro dos accedía de forma rápida al interior y perpetraban el robo, todo ello con gran rapidez, estimándose una duración de entre 8 y 10 minutos.

Su objetivo siempre eran las cajas registradoras, cajas fuertes, máquinas recreativas o los cajetines de las mismas. No dudando en el caso de no poder acceder directamente al dinero, en llevarse la caja o máquina recreativa.

Siempre actuaban encapuchados y con guantes de trabajo, lo que dificulta su identificación. Esa ocultación de su rostro llegaba a producirse incluso antes de la sustracción de los turismos.

Tampoco dudaban en emplear la violencia o intimidación para amedrentar a los empleados de las estaciones de servicio para que no activaran la alarma, llegando incluso a agredirlos para obtener información de la ubicación de las cajas fuertes o lugar donde guardaban el dinero.

La forma de actuación que tenían denotaba que se trata de un grupo criminal especializado y experimentado en la comisión de este tipo de hechos, tomaban muchas medidas de seguridad para evitar ser identificados, sustraían vehículos empleando medios técnicos, existía un reparto de tareas en la planificación y ejecución de los delitos y finalmente conocía los tiempos de reacción de los cuerpos policiales tras los avisos de las centrales de alarmas.

Los hechos delictivos esclarecidos causaron un gran perjuicio. Afectaron a una gran variedad de perjudicados, desde los empleados de las estaciones de servicios que fueron víctimas de la violencia que desataron los autores de los robos, los dueños de los establecimientos por los desperfectos causados en los locales y por último los particulares que al dirigirse a coger su vehículo para acudir a su trabajo o simplemente para hacer uso del mismos, comprobaban que éste había sido sustraído. A ello hay que añadir los desperfectos que prestaban cuando era recuperados dichos vehículos.

Al grupo desarticulado ahora, se le imputan un total de 55 delitos contra el patrimonio, distribuidos en 20 delitos de robo con fuerza en bares, 7 robos con violencia en estaciones de servicio y 28 sustracciones de vehículos a motor. Al mismo tiempo se le imputa a cada uno de ellos el delito de pertenencia a grupo criminal, dos delitos contra la seguridad vial y uno de usurpación de estado civil.

El proceso de investigación dadas las características del grupo, ha sido muy laborioso, donde se han empleados distintos métodos de investigación como han sido estudio de cámaras de video vigilancia, obtención de restos biológicos, análisis de las prendas de vestir que usaban en el momento de perpetrarse los robos, identificación de fragmentos de huellas dactilares y actividad operativa lo que ha permitido la identificación de los integrantes.

Han sido detenidos 5 personas de 27, 34, 24, 29 y 19 años, vecinos de Siero, Llanera, Oviedo y Pola de Lena. El de más edad ya participó hace unos años en las actividades de la "banda del Seat León". Los detenidos pasarán a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Siero.

La investigación no se da por finalizada, no descartándose nuevas detenciones en las próximas horas.