A Caldeira: cuatro décadas de sabor, esfuerzo y recuerdos en Gijón

Hay lugares que no son solo restaurantes. Lugares que guardan la memoria de una familia, el esfuerzo de varias generaciones y la fidelidad de unos clientes que se sienten parte de esa historia. Ese es el caso de A Caldeira, que en este 2025 celebra su 40º aniversario convertido en un emblema gastronómico de Gijón y en un refugio sentimental para todos los que han compartido allí una mesa.

Todo comenzó en mayo de 1985, cuando José María Campa Rúa, con el apoyo de su mujer, Amparo Monteserín Valle, decidió levantar un pequeño local en los bajos de una panera en la Campa Torres. La elección del lugar no fue casual. Su hija, Lidia, que sufría muchos catarros en su niñez, necesitaba aire puro. Su padre, en la búsqueda de una zona de eucaliptos para aliviar loa problemas de la pequeña, se quedó prendado de aquella atalaya natural sobre el Cantábrico. Fue allí donde vio claro que podía unir su pasión por la gastronomía con un entorno de belleza incomparable.

Zamburiñas, lechazo y pulpo a feira. / Pablo Solares

Con trabajo incansable y la complicidad de su esposa, quien le apoyó en todo momento aunque trabajaba fuera del negocio, A Caldeira fue creciendo poco a poco. Primero un comedor para cien personas, con el que comenzó a ofrecer banquetes a principio de los 90; y, ya en los 2000, la sidrería con entrada independiente, una nueva terraza con vistas a la ciudad, otro espacio pensado para celebraciones familiares y carta. Incluso la pandemia no detuvo su empuje: el restaurante se adaptó ampliando la terraza superior. Cada paso ha sido fruto del esfuerzo constante, de la paciencia y del amor por la cocina.

Hoy, cuatro décadas después, al frente está Lidia Campa Monteserín, aquella niña que inspiró la búsqueda del emplazamiento. Ella dirige el negocio con la misma entrega que aprendió de su padre, rodeada de un equipo que se ha convertido en familia: Pilar García Vela, jefa de sala, y Loli Suárez Ramos, jefa de cocina, ambas con más de 30 años en la casa. Una particularidad que hace de A Caldeira un ejemplo singular: está dirigido íntegramente por mujeres, lo que le aporta un sello de carácter, tesón y sensibilidad muy especial.

En sus fogones laten los sabores de Galicia y Asturias, dos tierras hermanas unidas por el mar Cantábrico. Pulpo a la gallega, lenguado relleno de marisco, cachopo o arroces como el de rape y almejas o el de pulpo son solo algunas de las especialidades que han convertido a este restaurante en una referencia para los amantes del buen comer. La máxima siempre ha sido la misma: producto de primera calidad, respeto por la tradición y un cuidado exquisito por el detalle.

Pilar García, Lidia Campa y Loli Suárez. / Pablo Solares

Pero lo que hace de A Caldeira un lugar distinto no es solo su carta, sino el ambiente familiar y cercano que se respira entre sus paredes. Una forma de hacer sentir al cliente "como en casa" y que explica por qué tantos siguen fieles desde mediados de los años ochenta.

Lo emocionante de este aniversario es que la historia no termina aquí. La tercera generación ya asoma entre fogones. La hija de Lidia, de apenas nueve años, muestra un entusiasmo precoz por la cocina y por el negocio.

A Caldeira cumple 40 años con la certeza de haber construido mucho más que un restaurante: ha levantado un lugar de encuentro, un símbolo de perseverancia y de cariño por las cosas bien hechas. Y mientras la clientela fiel se mantiene, cada vez son más los jóvenes que se suman a su mesa, atraídos por la autenticidad de sus platos y por el encanto de un espacio que combina tradición y modernidad.

En un tiempo en que lo efímero parece imponerse, A Caldeira recuerda que los sueños hechos con esfuerzo, constancia y corazón pueden durar toda una vida… o varias generaciones.