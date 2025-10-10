Campoastur y Lácteas Monteverde, premios de Innovación Agroalimentaria de Asturias

La cooperativa Campoastur Productos y Servicios e Industrias Lácteas Monteverde han recibido los premios de Innovación Agroalimentaria de este año en las categorías de sostenibilidad y de queso, respectivamente. Los galardones están convocados por la Cátedra Fundación Caja Rural de Industrias y Procesos Agroalimentarios (IPA) de la Universidad de Oviedo, con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA y la agencia Sekuens.

El jurado que resolvió este viernes las distinciones estuvo compuesto por Jaime Fernández, responsable del área de Nuevo Conocimiento, Transferencia e Innovación de Sekuens; Eva Pando, directora de la Fundación Caja Rural de Asturias; Ángeles Rivero, directora general de LA NUEVA ESPAÑA; Verónica Cañal, directora de área de Cátedras de Empresas e Institucionales; y Mario Díaz, director de la Cátedra IPA, que ejerció de secretario. Todos han querido reseñar la "alta calidad de las candidaturas presentadas" en esta sexta edición, lo que muestra "el trabajo e interés en la innovación continuada, potenciando la positiva imagen de los productos lácteos asturianos, y estando convencidos de que este camino será continuado en el futuro".

Ejemplo de innovación

En el caso de Campoastur, que tiene su sede principal en Otur (Valdés), el jurado destaca que la cooperativa "está siendo un ejemplo de innovación al servicio de la sostenibilidad en el medio rural, uniendo tradición y modernidad". De sus proyectos de innovación actuales, con los que la entidad ha concurrido a los galardones, reseña que "tienen que ver con la mejora logística, la ayuda a pequeñas y medianas instalaciones para cerrar la brecha digital, o la introducción de dosis seminales de razas vacunas autóctonas. Con la mejora global de la eficiencia están logrando reducir emisiones y optimizar las operaciones".

De Industrias Lácteas Monteverde, afincada en Grandas de Salime y elaboradora del popular Queso Tres Oscos, el jurado resalta que "lleva 55 años de experiencia en el sector lácteo, con tradición artesanal de elaboración de quesos, apostado por la calidad, la modernización, la sostenibilidad y la digitalización de procesos". En el campo de la innovación, "en los últimos años ha impulsado programas de la trazabilidad completa de la leche, la comunicación interna y externa, la optimización energética reduciendo emisiones y la valoración de subproductos lácteos".

Enrique López. / Lne

"Es toda una sorpresa y una muy buena noticia", valora Enrique López, consejero delegado de Industrias Lácteas Monteverde sobre la obtención del premio en categoría quesos. Es este producto en torno al que ha girado la trayectoria de la empresa grandalesa impulsada por vecinos de Los Oscos con el objetivo de aprovechar la leche del territorio y la tradición artesana local.

Más de medio siglo después Monteverde no solo es fiel a sus orígenes con el mantenimiento de la producción quesera, sino que ha trabajado para perfeccionar su elaboración y mejorar el producto con un objetivo claro: alcanzar la perfección. "El proyecto de innovación que tenemos entre manos busca la excelencia del queso", explica López. La fábrica de Monteverde en Grandas recibe al día unos 90.000 litros de leche. "Es un producto que cambia de un día para otro mucho, en composición, en cualidades... En la leche influyen mucho factores como el clima, la alimentación del ganado, cuándo se recoge, etc. Entonces decidimos desarrollar un sistema con inteligencia artificial, al que dotamos de todos los datos posibles, para que analizara la leche y nos dijera para qué queso es más idónea por sus características", describe el consejero delegado de la firma láctea.

De esta forma, explica, se obtiene un queso –hacen 40 tipos– de mejor calidad y más homogéneo. Con el proyecto empezaron en 2020, si bien la pandemia ralentizó su desarrollo. Tomaron impulso en 2022 y ahora están incluso ya pensando en perfeccionarlo: "Vamos a incluir más variables sobre stock, pedidos... que nos facilite aún más lograr el mejor queso".

Un premio colectivo

"Este premio es un reconocimiento al trabajo colectivo de más de 7.500 socios y al esfuerzo diario de los ganaderos asturianos, que mantienen vivo nuestro territorio y son ejemplo de compromiso, profesionalidad y amor por la tierra. Innovar, para nosotros, no es solo incorporar tecnología: es cuidar la tierra, dar estabilidad a las explotaciones y generar oportunidades reales para las personas que viven del campo", valora Jesús López, director general de Campoastur.

Jesús López. / Julian Rus

La entidad cuenta con casi 26 años de trayectoria, surgió de la fusión de varias cooperativas agrícola-ganaderas de distintos sectores (carne, leche, manzana, faba, entre otros). "Nuestra candidatura reflejó el haber sabido crecer sin perder las raíces, integrando la sostenibilidad en cada una de sus líneas de trabajo. Todas nuestras iniciativas buscan hacer del campo un espacio con futuro, donde la sostenibilidad sea motor de progreso y bienestar. Este galardón nos impulsa a seguir caminando en la misma dirección. Porque creemos firmemente que la innovación solo tiene sentido si mejora la vida en el medio rural y contribuye a que Asturias siga siendo un territorio vivo, sostenible y orgulloso de su identidad", concluye López.