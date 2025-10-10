"Atropello, vergüenza, agravio...": hablan usuarios habituales del Huerna (y alguno no va a Asturias por no pagar el peaje)

"Vergüenza, agravio, lamentable, atropello…". Son algunos de los calificativos que utilizan los usuarios habituales del peaje del Huerna (AP-66) para referirse a esta infraestructura, considerada ilegal por la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea. Los viajeros piden al Gobierno central su anulación y lamentan además el "mal estado" de la autopista, con un monumental argayo en el concejo de Lena que ya va para un año.

"Que los asturianos tengamos que pagar más de 15 euros —y subiendo— cada vez que cruzamos el Huerna, una obra construida en 1983 y hoy en estado lamentable, es una afrenta absoluta que, además, no parece tener visos de solucionarse", asegura Carlos Farpón, consultor ovetense afincado en Madrid, que pasa el Huerna unas "cuatro veces al mes". Según cree, "hay peaje para rato", y su existencia demuestra que "durante décadas los distintos gobiernos de España han relegado a Asturias al ostracismo". "El mantenimiento del peaje del Huerna es una muestra más de ese abandono histórico", sentencia.

Este ovetense, como los otros consultados, considera también injusto que el precio del peaje se mantenga en 15,60 euros, pese a las obras y al argayo. "Viajar por el Huerna se ha convertido en una auténtica carrera de obstáculos. Aun así, nadie espera ni compensación ni rebaja alguna", cuenta.

Javier Callado, leonés, residente en esa ciudad y coordinador de Calidad del Grupo Palausa de automoción, argumenta su rechazo al peaje: "Es injusto, porque esa autopista, en la actualidad, debería integrarse en la red básica de autovías. Si el resto de autovías que unen regiones y capitales entre sí no tienen peaje, no hay justificación para este pago. No existe una alternativa con tiempos de desplazamiento razonables. Asturias es una región marginal y marginada mientras ese peaje se mantenga", sostiene Callado, que sí confía en su eliminación.

Jesús García Menéndez, madrileño con orígenes en Asturias, asegura que muchas veces se plantea no ir en coche al Principado para no pagar el peaje. "Incluso en verano aprovecho para ir a Galicia o Cantabria a pasar unos días y así me ahorro el peaje. Hay mucha gente que, antes que tirar 60 euros en peajes, se va al Levante o a Andalucía, y con eso ya tiene para la gasolina o incluso para una noche de hotel".

Ramón Verdeal, nacido en Madrid y "adoptado" por Asturias —pues su hija forma parte de una banda de gaitas—, también se queja del peaje: "Es evidentemente injusto. El norte está penalizado por una decisión interesada de un gobierno anterior al actual, que no protegió la igualdad entre territorios y sí los intereses privados", destaca.

Daniel González, empleado de banca madrileño con familia en Asturias, tiene clara su postura: "Algo declarado ilegal no puede entrar en discusiones u opiniones de si es justo o injusto; si es ilegal, deben quitarlo", afirma.

Por su parte, David Ruiz, maquinista de Alcalá de Henares, considera el peaje "injusto e innecesario, ya que solo cubre un tramo de carretera y no ofrece la solvencia que debería". Añade: "Intento subir a Asturias cada año, siempre que el trabajo me lo permite. Últimamente la opción del coche es la última". Antonio Martínez, ingeniero ovetense residente en Madrid, describe el peaje como una "tomadura de pelo para todos los asturiano que el Gobierno debería poner parar; aunque poco confío en que lo haga", finaliza.