Este es el conocido actor asturiano que hace un cameo en la nueva serie estrella de Disney Plus
La plataforma acaba de estrenar "La suerte, una serie de casualidades", protagonizada por Ricardo Gómez y Óscar Jaenada
Dinesy Plus acaba de estrenar la serie "La suerte, una serie de casualidades", protagonizada por Ricardo Gómez y Óscar Jaenada. Sin embargo, hay un conocido actor asturiano que hace un cameo en el primer episodio.
Se trata de Alberto Rodríguez, que aparece en la serie regentando una sidrería en la capital madrileña a la que acude Ricardo Gómez junto a otro de los actores. También hay referencias a la asturianía con Fernando Alonso y los cachopos, que el personaje de Alberto Rodríguez le ofrece al protagonista antes de abandonar su local.
"La suerte, una serie de casualidades" cuenta la historia de David, un joven opositor que por las noches trabaja como taxista ocasional y que salva al chófer de una cuadrilla taurina en una carrera a contrarreloj hacia el hospital. Su vida cambia cuando es contratado como conductor privado de Maestro, un legendario torero, para recorrer España de punta a punta de una manera totalmente nueva e inesperada para él. Durante el viaje, David descubrirá un mundo desconocido, lleno de supersticiones, desafíos y despedidas. Para Maestro, David representa la suerte que durante toda su vida ha perseguido. Para David, la amistad con Maestro será determinante en su destino. Aunque David y Maestro pertenecen a mundos distintos, ambos descubrirán que tienen más cosas en común de lo que inicialmente pudieron imaginar.
"Cuéntame"
Ricardo Gómez es conocido por su papel de Carlos en la serie "Cuéntame", mientras que Óscar Jaenada protagonizó "Cantinflas", entre otras destacadas películas. Los creadores de la serie también son muy conocidos entre el público, como es el caso de Paco Plaza, quien ha firmado la saga de terror REC y Verónica, entre otras producciones.
