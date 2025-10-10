La educación asturiana recorta tiempos: cubrirá las bajas de profesores en tres días en vez de en siete como hasta ahora

El Gobierno del Principado de Asturias pondrá en marcha, a partir de la segunda quincena de octubre, un nuevo sistema que permitirá cubrir las bajas y vacantes del profesorado en solo tres días, en lugar de los siete actuales. Con esta medida, la Consejería de Educación busca reducir los tiempos de sustitución y garantizar una mayor estabilidad en los centros educativos.

La consejera de Educación, Eva Ledo, presentó hoy el plan a las organizaciones sindicales ANPE, CCOO, SUATEA y UGT, firmantes del pacto "Asturias Educa". Según explicó, el nuevo procedimiento forma parte del compromiso de "desburocratización y mejora de los tiempos de incorporación del personal docente durante el curso 2025-2026".

El periodo de prueba comenzará el 21 de octubre, con el objetivo de ir ajustando el proceso. Durante el segundo trimestre, se implantará un modelo de tres convocatorias de interinos cada dos semanas, como paso previo hacia la meta de realizar dos llamamientos semanales.

Además, la Consejería publicará un calendario con todas las convocatorias hasta Semana Santa, lo que permitirá a los docentes interinos organizarse mejor y a los centros educativos planificar sus necesidades con mayor antelación.

Con el sistema actual, las vacantes se publican los martes a las 11:00 horas, y el proceso completo —desde la oferta hasta la incorporación— dura siete días. Con el nuevo modelo, los tiempos se reducirán prácticamente a la mitad: los martes a las 10:00 horas se publicarán las plazas; los miércoles a las 8:00 horas será el cierre de solicitudes y la firma de contratos, y los jueves los profesores se incorporarán al centro.

“Estamos atendiendo una histórica reivindicación de los centros y de las familias, y estoy convencida de que esta medida redundará en la calidad de nuestro sistema educativo”, destacó Ledo, quien subrayó el esfuerzo de coordinación que implicará la iniciativa.

Para su implantación, será necesaria la colaboración de los equipos directivos de los centros, así como de los servicios de Personal Docente e Infraestructuras y Tecnologías Educativas, que deberán actuar con mayor rapidez en la comunicación y gestión de las vacantes.

Con este cambio, Educación da un paso importante hacia una gestión más ágil y eficiente del profesorado interino, tal y como se acordó en el pacto "Asturias Educa".