Entregados en Oviedo los Premios Asata a la Economía Social

La Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social (Asata) entregó ayer sus premios a Principado Prevención, Delegastur y al doctor Carlos Zarco por ser ejemplos dentro de la economía social. En la imagen, los premiados junto con el presidente de Asata, Ruperto Iglesias; la directora general de Empresa y Comercio, Aránzazu González, y la concejala de Economía del Ayuntamiento de Oviedo, Leticia González, en el hotel de la Reconquista.