Entregados en Oviedo los Premios Asata a la Economía Social
La Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social (Asata) entregó ayer sus premios a Principado Prevención, Delegastur y al doctor Carlos Zarco por ser ejemplos dentro de la economía social. En la imagen, los premiados junto con el presidente de Asata, Ruperto Iglesias; la directora general de Empresa y Comercio, Aránzazu González, y la concejala de Economía del Ayuntamiento de Oviedo, Leticia González, en el hotel de la Reconquista.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un tinetense de 62 años, pillado a 237 por hora en la Autovía del Cantábrico a la altura de El Franco
- Los viajes del Imserso 'vuelan' en Asturias: estos son los destinos donde ya quedan pocas plazas
- Bruselas lo considera ilegal, hay un argayo descomunal, obras en los túneles... pero el peaje del Huerna tiene el coste más alto de su historia
- Lo llevaron al quirófano en el HUCA, pero no lo operaron: un paciente denuncia un 'engaño' en plena huelga de médicos
- Aditya Mittal, CEO de Arcelor: 'La industria siderúrgica europea puede tener un futuro mucho más sólido ahora
- Duro Felguera tantea la venta de su filial de operaciones y montajes: la empresa con la que mantiene contactos
- Este es el puente escolar (y próximo) que solo tiene Asturias y ninguna otra comunidad más
- Matan a tiros en Murcia a Giuliano Velo, investigado en su día por la muerte del mafioso calabrés Giuseppe Nirta, un crimen que salpicó a cuatro vecinos de Siero