Entusiasmo por el Nobel de la Paz a Corina Machado de los asturianos en Venezuela: "Ha luchado, lucha y luchará por nuestro querido país"

Valiente, íntegra y luchadora por la libertad. Así definen los asturianos en Venezuela, consultados por LA NUEVA ESPAÑA, a María Corina Machado (Caracas, 1967), la opositora al régimen de Nicolás Maduro a quien el Comité Noruego ha decidido conceder el premio Nobel de la Paz de este año.

José Escalera reside en Maracaibo y no oculta su satisfacción por que la política venezolana reciba un «reconocimiento internacional de tanto prestigio». Machado es fundadora y coordinadora nacional del movimiento político Vente Venezuela, que fundó en 2012 y con el que lidera la oposición a Maduro. «Es un premio a la valentía e integridad de la mujer que ha logrado unir a la casi totalidad de la oposición venezolana y llevarla por un camino democrático y tortuoso a la victoria en las urnas», resalta Escalera. «Este premio es una bofetada a la barbarie y el autoritarismo que campea en Venezuela, abatida por una catástrofe que ya, dura demasiado».

El octogenario José Manuel Castro Alonso llegó hace más de medio siglo al país sudamericano procedente de Asturias (nació en La Vega de los Caseros, en Parres). Es contundente: «Estoy totalmente de acuerdo pues María Corina ha luchado, lucha y luchará por nuestra querida Venezuela en la que estoy viviendo más de dos tercios de mi vida»."

"Represión y secuestro"

Hay otros asturianos en el país que tras ser consultados por este periódico han preferido evitar opinar. Como destacan el actual es uno «de los peores momentos de la historia de Venezuela, la represión, el secuestro y la tortura son la norma». El temor a represalias del régimen de Maduro les invita, como poco, a ser cautos. El mandatario lleva en el poder desde 2013, año en el que sucedió a Hugo Chávez tras su fallecimiento. La falta de libertad y las medidas antidemocráticas son la tónica dominante de un ejecutivo muy cuestionado internacionalmente y al que el presidente de EE UU, Donald Trump, tiene en el punto de mira.

El Comité Noruego del Nobel –este premio se entrega en Oslo– señaló que Machado es merecedora del codiciado y prestigioso galardón «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia». En Noruega destacan su papel durante la elección presidencial de julio de 2024. En dicho proceso electoral, la oposición afirmó haber obtenido una victoria en las urnas, pero los resultados fueron desconocidos por el oficialismo, que nunca presentó pruebas de su supuesta victoria.