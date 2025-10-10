Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FADE celebra los nuevos aranceles al acero, pero reclama que se amplíen también a los productos transformados

La medida de la Comisión Europea "es insuficiente", señala María Calvo

María Calvo, en el cerro de Santa Catalina de Gijón, con el puerto de El Musel al fondo. | JUAN PLAZA

Pablo Castaño

Oviedo

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, celebra la protección al acero europeo con nuevos aranceles, pero reclama que las medidas se extiendan al sector de los transformados, con fuerte peso en Asturias.

Sobre el arancel al acero, Calvo señaló que "es una medida que llevamos tiempo reclamando y que es imprescindible para mantener la siderurgia europea, y que por tanto celebramos". No obstante, añadió que tal y como está planteada esa medida "es insuficiente". Así, la presidenta de la patronal asturiana destacó que "es imprescindible que no solo se imponga sobre el acero, sino también sobre los productos transformados, porque si no seguro que tendrá consecuencias muy negativas para toda la industria transformadora, muy exportadora y que vería dañada muy seriamente su competitividad y pondría en riesgo su viabilidad.”

Las declaraciones de Calvo llegan después de que Antonio Fernández-Escandón, presidente la patronal del metal en Asturias, Femetal, mostrara sus temores por el arancel al acero y de que varios empresarios del sector reclamaran, en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA, protección para los transformados.

“Además de los aranceles, hay que tomar medidas para que la industria siderúrgica y transformadora sean competitivas por sí mismas, y para ello hay que garantizar unos precios de energía competitivos, y una transición energética con recursos suficientes y en plazos razonables para no perjudicar su viabilidad., señaló María Calvo.

