Fallece Tomás Ibáñez, cofundador del grupo Isastur

Tomás Ibáñez Menéndez, uno de los seis fundadores del grupo asturiano de ingeniería Isastur, falleció ayer a los 90 años. Se había jubilado en el año 2000.

Ibáñez fue uno de los técnicos procedentes del sector industrial que en 1978 pusieron en marcha Isastur. El resto de socios fueron Arturo Alonso Llanos, Manuel Menéndez Egocheaga, Javier Álvarez Nieto, Valentín Álvarez Álvarez y Antonio Giménez López-Urrutia.

Con una plantilla inicial de 15 empleados –actualmente son unos 1.200–, la compañía se centró en trabajos de ingeniería eléctrica de alta tensión, suministros de materiales eléctricos y montaje eléctrico industrial.

"Tomás era una persona calmada y ecuánime, de buen talante. Nunca le vi enfadado", destacó Fernando Alonso Cuervo, presidente de Isastur.