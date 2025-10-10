Fallece Tomás Ibáñez, cofundador del grupo Isastur
Y. G.
Tomás Ibáñez Menéndez, uno de los seis fundadores del grupo asturiano de ingeniería Isastur, falleció ayer a los 90 años. Se había jubilado en el año 2000.
Ibáñez fue uno de los técnicos procedentes del sector industrial que en 1978 pusieron en marcha Isastur. El resto de socios fueron Arturo Alonso Llanos, Manuel Menéndez Egocheaga, Javier Álvarez Nieto, Valentín Álvarez Álvarez y Antonio Giménez López-Urrutia.
Con una plantilla inicial de 15 empleados –actualmente son unos 1.200–, la compañía se centró en trabajos de ingeniería eléctrica de alta tensión, suministros de materiales eléctricos y montaje eléctrico industrial.
"Tomás era una persona calmada y ecuánime, de buen talante. Nunca le vi enfadado", destacó Fernando Alonso Cuervo, presidente de Isastur.
- Un tinetense de 62 años, pillado a 237 por hora en la Autovía del Cantábrico a la altura de El Franco
- Los viajes del Imserso 'vuelan' en Asturias: estos son los destinos donde ya quedan pocas plazas
- Bruselas lo considera ilegal, hay un argayo descomunal, obras en los túneles... pero el peaje del Huerna tiene el coste más alto de su historia
- Lo llevaron al quirófano en el HUCA, pero no lo operaron: un paciente denuncia un 'engaño' en plena huelga de médicos
- Aditya Mittal, CEO de Arcelor: 'La industria siderúrgica europea puede tener un futuro mucho más sólido ahora
- Duro Felguera tantea la venta de su filial de operaciones y montajes: la empresa con la que mantiene contactos
- Este es el puente escolar (y próximo) que solo tiene Asturias y ninguna otra comunidad más
- Matan a tiros en Murcia a Giuliano Velo, investigado en su día por la muerte del mafioso calabrés Giuseppe Nirta, un crimen que salpicó a cuatro vecinos de Siero