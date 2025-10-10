Giro en las pruebas de las oposiciones sanitarias en Asturias: así darán ventaja a los interinos de larga duración
Principado y sindicatos acuerdan que las respuestas erróneas no resten nota, lo que favorece que los interinos de larga duración accedan a una plaza fija
Novedad relevante en los exámenes de las oposiciones sanitarias que se celebrarán este mes de noviembre: las respuestas erróneas no restarán nota. Con esta medida, consensuada entre los sindicatos y el Principado, se pretende favorecer que los interinos de larga duración puedan acceder a una plaza fija.
"El criterio de la Comisión Europea es reducir las temporalidades excesivamente largas, y éste es también el espíritu de lo que hemos acordado", explicaron a este periódico fuentes de la negociación. La clave de la cuestión estriba en que, al no penalizar los errores, más opositores superan el corte y, entonces, lo que resultan más decisivos en la fase de concurso son los servicios prestados en régimen de interinidad.
Con este sistema, el Gobierno regional y las organizaciones sindicales pretenden, de alguna manera, culminar el macroproceso de estabilización de temporales que se llevó a cabo en 2024 y en los primeros meses del presente año.
Otra novedad de estas convocatorias se centra en que se pone fin a la estructura de dos ejercicios y se realizará un único examen teórico-práctico (de supuestos prácticos).
En los concursos-oposición del Servicio de Salud del Principado (Sespa) que se ejecutarán en las próximas semanas están inscritos un total de 65.039 candidatos para 2.003 plazas fijas convocadas la pasada primavera por el Servicio de Salud del Principado (Sespa). El mayor contingente de aspirantes –un total de 49.631– realizará su ejercicio el fin de semana del 8 y 9 de noviembre en el Recinto Ferial Luis Adaro, de Gijón, en turnos de mañana y tarde. Entre tanto, el último fin de semana de ese mes se examinarán la mayor parte de los médicos en las instalaciones de la Facultad de Medicina, en Oviedo, también en turnos matutino y vespertino.
Datos del proceso
Las 2.003 plazas de personal estatutario ofertadas corresponden a las ofertas de empleo público de 2022, 2023 y 2024. Incluyen 722 plazas de médico, 299 de enfermería, 280 de auxiliar administrativo, 270 de técnico de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y 151 de celador.
