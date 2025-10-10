Indra y la italiana Leonardo exploran alianzas en ciberseguridad

La multinacional española Indra, con grandes planes de inversión en Asturias, y el grupo italiano de defensa Leonardo están valorando la posibilidad de crear una "joint venture" de ciberseguridad para pujar por los grandes contratos europeos que puedan surgir en este ámbito.

La posible creación de esta empresa conjunta busca explorar oportunidades de negocio con la combinación de las capacidades de ambas compañías en el campo de la ciberseguridad y al calor del crecimiento del sector de la defensa y del incremento del gasto militar en Europa debido a la situación geopolítica actual.

Así, el Gobierno de España prevé destinar en torno a 3.300 millones de euros a nuevas tecnologías de la telecomunicación y a ciberseguridad.