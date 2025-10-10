La inversión en la red eléctrica asturiana: así será el anillo energético y todas las demás infraestructuras

El refuerzo de la red eléctrica de Asturias incluirá la instalación de más de 70 kilómetros de nuevas líneas de alta tensión; la repotenciación y cambio de tensión de otros 110 kilómetros de tendidos; la construcción de ocho nuevas subestaciones y la ampliación de más de una decena, y la instalación de un nuevo compensador síncrono para estabilizar la red. El plan incluye el demandado anillo eléctrico del centro de Asturias, vital para conectar nuevos proyectos industriales y avanzar en la descarbonización de las fábricas. No obstante, este último proyecto no estará completado antes de 2029.

El Ministerio para la Transición Ecológica, que el pasado mes presentó al Gobierno del Principado su propuesta de planificación de la red de transporte de energía eléctrica para el periodo 2025-2030, sacó ayer el documento a información pública. La inversión total en la red de España será de 13.600 millones de euros y el 1,9% se destinará a reforzar las infraestructuras de transporte de Asturias. En el Principado está previsto un gasto de más de 260 millones de euros, la mayoría para el anillo central.

Actuaciones en la red de partida

En este apartado se recogen los proyectos que ya estaban en planificaciones anteriores (y en sus modificados) y que se encuentran en proyecto, en avanzada tramitación o en ejecución. En el caso de Asturias se incluyen la ampliación de la subestación de Pesoz de 400 kilovoltios (kV) y la nueva línea Pesoz-Sanzo de 400 kV, infraestructuras claves para conectar la nueva generación renovable del occidente de Asturias, y la nueva subestación Ortiguero de 220 kV con entrada-salida de la línea Siero-Puente San Miguel (Cantabria) para mejorar el suministro eléctrico del oriente de Asturias. Estos proyectos suponen una inversión de 9,7 millones. Además, fruto de los últimos modificados de la anterior planificación se incluye una inversión de 72 millones de euros para la instalación de un compensador síncrono en la subestación de Santa María de Grado para dar estabilidad a la red y alejar los peligros de apagones, y la repotenciación de la línea de 220 kV entre Telledo, en el concejo de Lena, y la localidad leonesa de Villablino, una de la interconexiones con la provincia vecina.

Actuaciones en el horizonte 2025-2030

En este apartado se incluyen los nuevos proyectos para Asturias. Está dividido en dos bloques. En el primero se agrupan actuaciones cuya motivación está asociada a nuevos consumos y nueva generación directamente conectada a la red de transporte (grandes proyectos industriales como la planta de hidrógeno verde de EDP, la acería eléctrica de Arcelor, las fábricas de componentes de placas solares y de baterías de Sunwafe e Ironway, los proyectos de eólica marina...) y a la mejora de la conexión entre las redes de transporte y distribución en Asturias. Se incluyen aquí las ampliaciones de las subestaciones Cardoso 400 kV, Soto 400 kV, Abres 400 kV, Reboria 400 kV, Reboria 220 kV, Carrio 220 kV y Puerto de Gijón 220 kV. La inversión prevista es de 5,7 millones. Y en el segundo bloque se agrupan los refuerzos para atender a la electrificación y a la integración de renovables en el centro de Asturias. Es el conocido como anillo central de Asturias, un proyecto planteado hace más de 16 años y que en su nueva versión incluye la nueva subestación Cardoso 400/220 kV; el cambio de tensión de la línea Soto-Tabiella de 220 kV a 400 kV, pasando a ser Soto-Grado-Cardoso 400 kV y Cardoso-Tabiella a 220 kV; nueva subestación Reboria 400/220 kV; nueva línea Cardoso-Reboria 400 kV; nueva subestación Pinzales 220 kV; nuevo doble circuito Reboria-Pinzales 220 kV; nueva subestación Puerto de Gijón 220 kV con entrada-salida de la línea Carrio-Uninsa 220 kV; nueva subestación Asturiana 400 kV con entrada-salida de la línea Soto-Penagos 400 kV y nuevo doble circuito Reboria-Asturiana 400 kV. La inversión prevista para el anillo es de 172,8 millones de euros y las actuaciones se irán poniendo en servicio a partir de 2026. El anillo no se completará antes de 2029.