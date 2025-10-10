Manifestación por el centro de Oviedo y un lema propio: así será la movilización contra el peaje del Huerna del viernes
El recorrido arrancará en la estación de tren de Oviedo y discurrirá bajo el lema "Asturias unida. Fin al peaje del Huerna"
La gran movilización de los asturianos para reclamar la gratuidad del peaje del Huerna y la anulación de la prórroga, convocada para el viernes 17, ha tomado forma. El Principado quiere movilizar a toda la ciudadanía y hacerla partícipe de un consenso "histórico" pocas veces visto en la región. Por eso, lo que en principio iba a ser una movilización en la plaza de la Escandalera ha pasado a convertirse en una manifestación que recorrerá el centro de Oviedo.
Asturias quiere hacerse oír y mostrar ante el Ministerio de Transportes un rechazo contundente al peaje. El recorrido discurrirá bajo el lema "Asturias unida. Fin al peaje del Huerna" y saldrá de la estación de tren de Oviedo, en la calle Uría, en torno a las 17.30 horas. Recorrerá una de las principales vías de la ciudad hasta llegar a la Escandalera, donde se leerá el manifiesto aprobado en la anterior sesión de la Alianza de las Infraestructuras.
El presidente del Principado, Adrián Barbón, serán uno de los asistentes a la manifestación, según confirmó en varias ocasiones. Hace tan solo unos días realizaba, además, un llamamiento para que todos los ciudadanos se uniesen a la misma: "Que los ciudadanos participen y nos movilicemos".
El organismo se reunirá antes de la movilización. El Gobierno regional ya ha anunciado que presentará en la reunión una "sólida" batería de acciones que van encaminadas a coordinar actuaciones a todos los niveles; movilizar a la sociedad asturiana; desarrollar una estrategia integral; defender la legitimidad europea y la justicia histórica; y exigir al Ministerio de Transportes el cumplimiento del dictamen europeo. Mientras concluyan los procedimientos administrativos, solicitará que se bonifique el 100% del importe del peaje a las personas usuarias.
